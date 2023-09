Valerio Scanu si è sposato: il matrimonio a Roma e chi è il marito Il cantante ha detto “sì” ed è convolato a nozze con il compagno Luigi Calcara: la cerimonia con rito civile in Campidoglio e anche una romantica serenata

Valerio Scanu ha detto "sì". Il cantante sardo vincitore a Sanremo 2010 ha infatti sposato Luigi Calcara nella giornata di ieri giovedì 7 settembre. Una data non casuale, scelta per ricordare il padre di Valerio, morto di Covid nel 2020. La coppia si è unita in matrimonio con rito civile in Campidoglio, a Roma, in una piccola quanto calorosa festa con amici e parenti. Scopriamo com’è andata.

Valerio Scanu si è sposato

Dopo tre anni di relazione Valerio Scanu e Luigi Calcara hanno deciso di sposarsi. I due sono sempre stati molto riservati riguardo la loro storia d’amore e la propria vita privata, uscendo allo scoperto solo lo scorso novembre, quando il cantante fece la proposta al fidanzato.

La cerimonia con rito civile si è tenuta ieri giovedì 7 settembre 2023 nella suggestiva cornice del Campidoglio, nel cuore di Roma, ed è stata officiata dalla delegata del sindaco della Capitale Silvia Berri. La data, come anticipato, non è stata scelta per caso, ma è anzi stata un ricordo del padre di Valerio, Tonino, scomparso tre anni fa per complicanze dovute al Covid-19, nel giorno che sarebbe dovuto essere il suo 67esimo compleanno.

Come mostrato da vari scatti e video, il cantante ha scelto un completo total white ed è stato accompagnato all’altare dalla madre, per poi sedere in prima fila accanto al compagno (in blu) mano nella mano per tutta la cerimonia. Ad attenderli, all’uscita, amici e parenti a lanciare riso e palloncini blu. Gli sposi hanno poi tagliato un nastro bianco ufficializzando simbolicamente l’inizio della loro nuova avventura.

La sera prima del grande evento, Luigi Calcara aveva organizzato in giardino una romantica serenata per il compagno, dedicandogli "L’emozione non ha voce" di Adriano Celentano" davanti ad amici e parenti in un momento toccante che ha emozionato un commosso Valerio Scanu.

Chi è il marito Luigi Calcara

Di sangue siciliano, nato a Castelvetrano, in provincia di Palermo, nel 1990, il marito di Valerio Scanu Luigi Calcara è lontano dal mondo dello spettacolo. Calcara è infatti un ingegnere elettrotecnico e lavora come docente di Ingegneria astronautica, elettrica ed energica all’Università La Sapienza di Roma, dove ha ottenuto un Dottorato nel 2020 e di cui è professore associato dal 2022.

