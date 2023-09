Uomini e Donne: continua la (difficile) conoscenza tra Gemma e Maurizio La puntata di oggi del dating show di Maria DE Filippi ha visto protagonisti dame e cavalieri del trono over. Volano ancora stracci tra Gianni e Aurora.

Anche oggi – venerdì 22 settembre – Uomini e Donne è tornato su Canale 5 con un nuova puntata, questa volta interamente dedicata al trono over. Protagonista del dating show di Maria De Filippi è stata ancora una volta Gemma Galgani. La dama, ormai icona della versione over del programma, è ancora alla ricerca dell’uomo giusto per lei, e da qualche giorno sta portando avanti la conoscenza di un nuovo cavaliere, Maurizio. Lui, però, non sembra particolarmente interessato a lei.

Uomini e Donne, la puntata del 22 settembre

La puntata si è aperta con Maria De Filippi che ha chiesto agli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, con quale storia volessero iniziare. Ovviamente, hanno scelto quella di Gemma e Maurizio, della quale entrambi non sono in alcun modo convinti. Maurizio ha esordito dicendo: "Sono rimasto turbato da una frase di Tina", scatenando immediatamente la furia dell’opinionista, che ha ribattuto: "Questi tipi vanno smascherati subito". Il discorso si è poi concentrato sulla relazione tra Maurizio e Gemma, che non sembra decollare; lui ha ammesso che "Mi piace, però non voglio andare oltre", anche se si è detto pronto a giurare di non avere alcuna intenzione di usare Gemma per avere visibilità o per altri secondi fini. "Maurizio è interessato al personaggio Gemma, non gli importa nulla di lei", è intervenuta Patrizia, che condivide il pensiero di Tina, Gianni e degli altri cavalieri e dame. I due opinionisti si sono infatti scagliati ancora una volta contro Maurizio, sostenendo che non abbia alcun vero interesse verso Gemma e che "Un’altra donna ti avrebbe mandato a quel paese in 5 secondi".

L’unica a non rendersi conto della situazione, almeno in apparenza, è proprio Gemma. Anche in questa puntata la dama si è infatti detta sicura di voler continuare la sua conoscenza con Maurizio, nonostante lui non sia minimamente attratto da lei. "Gemma, peggiori ogni anno", le ha fatto notare Tina; "Sei irrecuperabile", ha aggiunto Gianni. Maurizio ha poi rivelato alla dama di essere in partenza per lavoro per la Sardegna, e lei gli ha chiesto se potesse andare con lui; Tina ha colto la palla al balzo per prendere ancora una volta in giro Gemma, uscendo dallo studio e rientrando con una valigia e un biglietto aereo. La discussione sull’improbabile coppia formata da Gemma e Maurizio è poi degenerata, come al solito, in una lite della dama con gli altri cavalieri, e in particolare con Silvio.

Il racconto del trono over si è poi spostato su Roberta, Claudia, Aurora e Marco. Roberta è uscita con Marco, ma non è scattata la scintilla: la dama ha quindi deciso di non proseguire la conoscenza. Intanto, Aurora si è detta molto presa da Marco, e lui l’ha definita "una bella scoperta". Come ci si poteva aspettare, Gianni non ha perso l’occasione di attaccare Aurora: "Hai sempre criticato le donne che volevano uomini più giovani e adesso lo fai tu". Anche Roberta è intervenuta, raccontando che Aurora ha accusato Gianni di "violenza verbale" parlando delle loro continue discussioni. Lui, però, non ci sta: "Se mi accusi nuovamente di fare violenza verbale sulle donne, ti querelo".

