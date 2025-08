Riccardo Guarnieri finisce in ospedale, poi svela: "Ho scoperto un problema": cosa è successo e come sta L’ex volto di Uomini e Donne pubblica uno scatto dall’ospedale e spiega ai fan: “Ho scoperto di avere un piccolo problema”. Oggi lavora come sommelier in un ristorante stellato.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

frame Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Riccardo Guarnieri torna a far notizia, ma stavolta non c’entra Uomini e Donne. L’ex cavaliere del trono Over, 46 anni, ha pubblicato sui suoi profili social una foto dall’ospedale che ha immediatamente allarmato i fan, che lo seguono ancora con affetto nonostante sia sparito dalla tv da un paio d’anni. Nello scatto si intravedono una flebo al braccio e il classico braccialetto per l’identificazione dei pazienti: due dettagli che hanno scatenato una pioggia di messaggi di preoccupazione. A chiarire la situazione è stato lo stesso Guarnieri, con un messaggio in cui ha provato a rassicurare i suoi follower.

Riccardo Guarnieri, la foto con la flebo e il messaggio sui social

Nella storia pubblicata su Instagram, Riccardo si è mostrato in ospedale, evidenziando un problema di salute riscontrato nelle ultime ore, senza però entrare nei dettagli della diagnosi. Tuttavia, poco dopo ha voluto rassicurare chi lo segue da anni:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo, siete in tantissimi. Rispondere a tutti è impossibile. Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma per fortuna risolvibile".

Parole che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a molti, anche se, come spesso accade, non sono mancati commenti velenosi. A questi Guarnieri ha risposto con tono amaro:

"Grazie di cuore invece a quelle persone frustrate che anche in un piccolo momento di difficoltà trovano sempre il tempo di darti addosso e scrivere messaggi offensivi. Voglio dire che alla vostra malattia non ci sarà mai rimedio".

Riccardo Guarnieri oggi: la nuova vita dopo Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri è diventato un volto noto del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove aveva intrecciato una relazione sentimentale con Ida Platano. Dopo mesi di tira e molla, fu proprio lei a decidere di troncare definitivamente il rapporto, iniziando una nuova storia con Alessandro Vicinanza. Dopo la fine della sua esperienza nel dating show di Canale 5, Riccardo ha deciso di allontanarsi dal mondo televisivo. Non è però tornato al lavoro che svolgeva in precedenza, ovvero l’operaio in un’azienda pugliese. Oggi, secondo quanto riportato, sarebbe impiegato come sommelier in un noto ristorante stellato del Salento.

Anche dal punto di vista sentimentale sembra aver ritrovato una certa serenità: dopo la burrascosa storia con Ida Platano, Guarnieri si è legato a una donna di nome Gabriella, più giovane di lui e lontana dal mondo dello spettacolo.

Potrebbe interessarti anche