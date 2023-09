Tiziano Ferro, l’annuncio-bomba: “Mi separo da Victor”, addio al marito Il cantante ufficializza sui social la separazione dal marito Victor Allen dopo 4 anni di matrimonio: i due si erano sposati nel 2019 ed hanno due figli

Un fulmine a ciel sereno ha sconvolto che nessuno si sarebbe aspettato. Tiziano Ferro, attraverso i social network, ha ufficialmente annunciato la separazione dal marito Victor Allen. La dichiarazione arriva a pochi mesi dalla presentazione dei propri figli, forse – ma non è certo – nati da madre surrogata. Il cantautore italiano, infatti, anche su questo argomento ha continuato ad avere massimo riserbo: "Comprendiamo e accettiamo la curiosità, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e Andres" aveva infatti dichiarato. "Ci prenderemo cura dei nostri figli proteggendoli al meglio" aveva proseguito Tiziano Ferro. A pochi giorni da queste affermazioni, il cantante torna sui social per annunciare il divorzio: "Come sempre, che sia gioia o sia dolore, consegno a voi la mia storia" si legge in un post. "Non saprei fare diversamente, perché di voi mi fido. Da qualche tempo è iniziata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata proteggendo la riservatezza di tutti".

Tiziano Ferro divorzia da Victor Allen

Un annuncio che ha sorpreso davvero tutti quello di Tiziano Ferro che, come di consueto attraverso i social, ha voluto condividere una parte dolorosa della sua vita privata con tutti i fan e i follower. "Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio" scrive il cantante, "è un momento delicato e tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli che, attualmente, trascorrono la maggior parte del tempo in casa con me". Tiziano Ferro ha sempre voluto coinvolgere i propri fan nella vita privata, pur mantenendo grande riserbo riguardo a certi dettagli. Il cantante italiano e Victor Allen si sono conosciuti nel 2016 a Los Angeles, dove lui lavorava come consulente alla Warner Bros mentre Tiziano Ferro stava girando un video musicale sul set. Un colpo di fulmine, l’innamoramento e il fidanzamento: dopo tre anni i due convolano a nozze. È Allen a fare la proposta di matrimonio nel giorno in cui il cantante di Latina compiva 39 anni: "Mi sono girato e lui era in ginocchio con l’anello" aveva raccontato Tiziano Ferro. Il 25 luglio del 2019 Victor Allen diventa il marito di Tiziano Ferro con un matrimonio tenutosi a Los Angeles. L’unione è stata poi confermata anche in Italia presso la casa del cantante, a Sabaudia, con rito civile il 13 luglio dello stesso anno.

Victor Allen e i figli di Tiziano Ferro

Persona particolarmente riservata pur essendo fortemente legata al mondo dello spettacolo, Victor Allen ha 58 anni ed è un ex consulente della casa di produzione Warner Bros. Attualmente, invece, è proprietario di un’agenzia di marketing a Los Angeles. Tre anni dopo le nozze, il 28 febbraio 2022 Tiziano Ferro annuncia sul proprio profilo Instagram di essere diventato padre di due bambini, Margherita e Andres. "Mi hanno reso l’uomo più felice della terra" spiega il cantante riferendosi alle telefonate in cui gli confermavano la paternità. "La prima è stata qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo. Sono diventato papà e voglio presentarvi queste due meraviglie. Margherita, Andre, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra" scriveva in un post che non lasciava nemmeno lontanamente trasparire una possibile crisi d’amore con il compagno Victor Allen.

