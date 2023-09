Tim Music Awards, festa di fine estate su Rai 1: chi canta, ospiti, scaletta Venerdì 15 e sabato 16 settembre Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono l’evento musicale dell’estate: tutti gli ospiti e i dettagli

"L’estate sta finendo" cantavano i Righeira e, a proposito di musica, la stagione estiva non si può chiudere senza i Tim Music Awards. L’appuntamento ormai fisso con la premiazione degli artisti che hanno accompagnato l’estate della musica italiana torna per la 17esima edizione consecutiva in una doppia serata. Venerdì 15 e sabato 16 settembre 2023, in diretta dall’Arena di Verona, Carlo Conti e Vanessa Incontrada conducono infatti i Tim Music Awards, che verranno trasmessi anche in diretta televisiva. Scopriamo tutti i dettagli, dai protagonisti ai premi fino agli orari tv e streaming.

Tim Music Awards 2023: il doppio appuntamento

Creati nel 2007 e giunti alla 17esima edizione, i Music Awards (dallo scorso anno targati Tim in qualità di sponsor) tornano per un nuovo, doppio, appuntamento che segnerà il gran finale della musica dell’estate e dell’anno. Nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona, venerdì 15 e sabato 16 settembre 2023 Carlo Conti e Vanessa Incontrada presenteranno infatti la serata che premierà i migliori artisti del panorama musicale in termini di risultati – dagli album ai singoli fino ai concerti e altri riconoscimenti speciali – e tutti coloro che hanno raggiunto il disco d’oro, platino o multiplatino tra settembre 2022 e settembre 2023, oltre alle certificazioni Siae su eventi e tour.

Tutti gli ospiti: la scaletta dei cantanti

Nel cast ufficiale dei Tim Music Awards ci saranno tantissimi artisti e cantanti che si esibiranno sul palco dell’Arena di Verona, in ordine alfabetico: Alex, Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Biagio Antonacci, Articolo 31, Benny Benassi, Big Fish, Bresh, Clara, Gigi D’Alessio, Drillionaire, Elisa, Elodie, Emis Killa, Fabri Fibra, Geolier, Giorgia, Guè, Il Volo, Lazza, Madame, Angelina Mango, Fiorella Mannoia e Danilo Rea, Francesco De Gregori, Me Contro Te, Marco Mengoni, Mr.Rain, Matteo Paolillo, Laura Pausini, Max Pezzali, Negramaro, Pinguini Tattici Nucleari, Pooh, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Salmo, Shiva, Tananai, Tedua e i The Kolors.

Quando e dove vedere Tim Music Awards in tv e streaming

Live dall’Arena di Verona, i Tim Music Awards 2023 saranno trasmessi in diretta su Rai 1. Appuntamento venerdì 15 e sabato 16 settembre, sempre in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 20:40. L’evento sarà visibile anche in streaming in diretta e in modalità on-demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

