The Voice Kids, Arisa e Clementino ballano il liscio, Gigi D'Alessio manda Sofia in finale con un tranello Voci pazzesche, ospiti a sorpresa, intermezzi divertenti e un super pass nella seconda puntata delle Blind Auditions

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Seconda puntata di Blind Auditions per la nuova edizione di The Voice Kids, venerdì 22 novembre 2024 su Rai Uno. Anche questa sera sono tanti i talenti che sfilano sul palco accompagnati da Antonella Clerici e pronti a conquistare l’orecchio finissimo dei quattro giudici-coach: Arisa, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. Ospiti di questa serata spuntano, a sorpresa, Katia Ricciarelli e Moreno "Il Biondo".

The Voice Kids, puntata 22 novembre 2024: cosa è successo

Ad aprire le danze del secondo appuntamento con le audizioni al buio di The Voice Kids è Maria Sofia Corona, una ragazza timidissima che quando canta si trasforma: sogna di diventare brava come il suo idolo, Maria Callas. Per la sua esibizione sceglie un brano di Ennio Morricone. Per lei si girano tutti i giudici tranne che Gigi D’Alessio, che in realtà prepara un tranello perché si gira all’ultimo secondo, giocandosi il super pass, bloccando tutti gli altri suoi colleghi e portando questa voce d’angelo direttamente in finale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E’ poi la volta di Silvano. Ragazzino di 10 anni, rosso di capelli che è una vera forza della natura. Alfa? Lazza? Irama? Ma chi li conosce?! Lui è appassionato di liscio, e il suo idolo è Moreno, non certo il rapper ma Moreno "Il Biondo", noto cantante romagnolo, solista ma anche storico membro della gloriosa orchestra Casadei, che gli fa una sorpresa andandolo a trovare nel backstage. Poi il giovanissimo Silvano canta, ovviamente "Romagna Mia" e, dopo pochi minuti, Arisa e Clementino si buttano in pista a ballare un liscio. Per questo giovane fan della musica della sua terra si volta Clementino che poi si esibisce anche con lui, rappando sull’iconico brano romagnolo.

Si prosegue con Aurora, abruzzese di Montesilvano. Ha 11 anni e una voce bellissima e intensa, con cui canta "Ovunque sarai" di Irama. Per lei si girano tutti e quattro i giudici. Si scopre poi che Aurora ha dedicato il brano al papà che ha avuto seri problemi di salute, e la musica ha aiutato la ragazza a superare i momenti difficili. Aurora sceglie di unirsi nel team di Arisa.

Altra voce che fa poker di consensi è quella di Marco, 14enne calabrese, amante del canto lirico che considera Katia Ricciarelli, come una mamma. La cantante segue la sua esibizione. Il ragazzo canta "Granada" di Claudio Villa, Clementino usa il blocco contro Gigi D’Alessio ma, alla fine, la scelta di Marco ricade su Loredana Bertè.

Quattro poltrone girate anche per Sofia, 13enne mantovana con il piglio da pop star, che si esibisce in un brano di Christina Aguilera, e sceglie di finire nella squadra di Gigi D’Alessio. Subito dopo è la volta di un altro talento che convince tutti i coach: lui si chiama Tommaso, ha 14 anni ed è di Catania. Esegue, voce e pianoforte un brano di Sergio Cammariere e, finita la sua esibizione, scatta anche il secondo duetto della serata, con Gigi D’Alessio che gli chiede di condividere il palco per cantare insieme "La Donna Cannone" di Francesco De Gregori. E così lo convince ad entrare nella sua squadra.

La piccola Benedetta invece, che canta "La Noia" di Angelina Mango con tanta energia, fa girare solo Loredana Bertè che la accoglie a braccia aperte nella sua squadra. Finisce nel suo team anche la delicatissima voce di Sara, 13 anni, che canta Billie Ellish.

L’ultima giovanissima ugola a conquistare un posto a The Voice Kids questa sera è Alessandra, 14enne appassionata di aerei che sogna di entrare nella squadra dei piloti delle Frecce Tricolori. Con la sua versione di "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia conquista Clementino ed entra nel suo team.

Nemmeno questa sera è mancato il buffo momento del "Microfono della Vergogna", in cui i quattro coach si sono messi alla prova su un brano storico come Carletto di Corrado.

Potrebbe interessarti anche