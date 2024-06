Stasera Italia estate a Roberto Poletti: la mossa Mediaset che fa tremare Bianca Berlinguer Nella stagione estiva il talk show prenderà il posto di Prima di Domani nell’access prime time di Rete 4, slot che potrebbe continuare a occupare a oltranza

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Bianca Berlinguer inizia a tremare. La conduttrice è al timone delle ultime settimane di Prima di domani, pronta a passare il testimone dell’access prime time feriale di Rete 4 a Stasera Italia estate per i prossimi mesi. Il talk show della stagione estiva quest’anno sarà affidato a Roberto Poletti, e non è da escludere che Mediaset decida di prolungare il programma fino ad autunno inoltrato, togliendo di fatto lo slot proprio a Bianca Berlinguer, reduce da una stagione tutt’altro che esaltante in termini di ascolti alla guida di Prima di Domani. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Bianca Berlinguer e il flop di Prima di domani

Dallo scorso 8 gennaio 2024 Bianca Berlinguer ha preso il posto di Nicola Porro al timone dell’access prime time dei giorni feriali di Rete 4. La conduttrice di È sempre Cartabianca ha preso le redini del nuovo programma Prima di Domani che, dopo aver ereditato lo slot di Stasera Italia, non ha mai davvero ingranato. Il talk show si è assestato intorno a una deludente media poco sopra il 3% (l’anno scorso Stasera Italia raggiungeva il 4,5% sotto la guida di Barbara Palombelli, mentre Nicola Porro quest’anno ha toccato il 4,15%) e tra poco chiuderà i battenti per lasciare spazio a Stasera Italia estate. Come svelato da un retroscena di TvBlog, la sensazione è che Bianca Berlinguer possa perdere lo slot dell’access prime time in seguito a questi risultati tutt’altro che esaltanti, mantenendo così solo la prima serata del martedì con È sempre Cartabianca, altro programma in difficoltà rispetto ai tempi d’oro in termini di share in Rai.

Stasera Italia estate a Roberto Poletti: la scelta Mediaset

In occasione dell’estate 2024, come anticipato, Mediaset ha deciso di "rispolverare" lo spin-off estivo di Stasera Italia, che non andava in onda dal 2019 (quando fu condotto per l’ultima volta da Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili). Stasera Italia estate prenderà così il posto di Prima di Domani e sarà affidato a Roberto Poletti, reduce dal discreto successo di Mattino Quattro al fianco di Federica Panicucci e in rampa di lancio in casa Mediaset. Come ipotizzato da TvBlog, infatti, Poletti potrebbe proseguire la sua avventura nell’access prime time di Rete 4 (magari proprio alla conduzione di Stasera Italia) anche in autunno, ereditando di fatto lo slot di Bianca Berlinguer e Prima di Domani. Già nel 2019, ai tempi di Unomattina estate in Rai, il conduttore si guadagnò la conferma per la stagione successiva proprio guidando lo spin-off estivo.

Potrebbe interessarti anche