Stasera in tv (22 novembre): la grande serata di Antonella Clerici e Amendola (ancora) a rischio flop Cosa vedere stasera in tv? Ecco i programmi in prima serata oggi venerdì 22 novembre: dai successi televisivi di The Voice Kids e Propaganda Live, ai grandi film

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 22 novembre 2024: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che si appresta ad essere ricca e variegata di proposte, anche se crediamo che una in particolare avrà la meglio sulle altre.

Stasera in tv (22 novembre): The Voice Kids vs Il Patriarca 2

Anche nella prima serata di oggi, probabilmente Rai 1 sarà il canale da battere. Dopo il consueto appuntamento con il game show Affari Tuoi di Stefano De Martino, infatti, arriverà la seconda puntata di The Voice Kids, che la settimana scorsa ha debuttato stravincendo la serata degli ascolti. Antonella Clerici sarà quindi pronta a guidare i coach della terza edizione: Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio, a scegliere i concorrenti che formeranno le loro squadre. A fare da alternativa, su Mediaset, ci pensa Canale 5, che propone il secondo episodio in prima TV della seconda stagione de Il patriarca, con protagonista Claudio Amendola. La fiction, sulla quale il ‘Biscione’ ha puntato molto’, non è partita bene racimolando fermandosi al 13.4% di share nella prima uscita. Un mezzo flop che rischia di ripetersi anche stasera, poiché la concorrenze di The Voice Kids rischia di catalizzare il grande pubblico sulla prima rete.

Se siete degli amanti dei talk invece, preparatevi a seguire Rete 4, con il solito appuntamento con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero alla conduzione di Quarto Grado, il programma dedicato alla cronaca nera torna infatti ad intrattenerci come ogni venerdì. In alternativa potreste optare per la satira di Propaganda Live, guidato da Diego Bianchi su La 7, o sull’approfondimento di Far West su Rai 3. Spazio anche alle proposte di film da non farsi scappare in tv, come il cult Una notte al museo 2 – La fuga con Ben Stiller, e lo stagista inaspettato o la commedia italiana Il secondo tragico Fantozzi.

Consulta la guida completa ai programmi della serata

