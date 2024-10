Stasera in tv (23 ottobre), Federica Sciarelli (con uno scoop) fa tremare Gerry Scotti: cosa succede Tutti i programmi tv da non perdere stasera. Da Sulle ali della speranza su Rai 1, a Chi l’ha visto? di Rai 3 e contro Io canto Generation di Canale 5.

Cosa vedere stasera in tv? Ce n’è per tutti i gusti nei palinsesti delle reti televisive in chiaro anche in questo mercoledì 23 ottobre 2024, che offrirà spunti interessanti per tutti i gusti, dall’intrattenimento, fino all’informazione e il cinema internazionale.

Stasera in tv (23 ottobre), cosa vedere: Gerry Scotti contro Federica Sciarelli

Sulle Su Rai 1 va in onda il programma Sulle ali della speranza, film tratto da una storia vera che vede il pilota di un velivolo morire improvvisamente, costringendo un passeggero a gestire i comandi dell’aereo. Il film del primo canale dovrà però competere con ‘Io Canto Generation’, talent show musicale condotto da Gerry Scotti e con la partecipazione di una super giuria (Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Iva Zanicchi). Un programma molto amato, anche se gli ascolti delle prime due puntate non sono stati stellari. Sia Rai 1 che Canale 5, però, dovranno fare i conti con il successo di Federica Sciarelli, che su Rai 3 continua a macinare alti livelli di ascolti alla guida di ‘Chi l’ha visto?’, reduce dal botto della settimana scorsa quando ha inchiodato davanti alla tv 1.809.000 spettatori per l’11.5% di share. Tra l’altro, stasera il programma di Rai 3 tornerà sullo scoop piazzato la scorsa settimana, quando due inviati del programma hanno ritrovato in Francia Anastasia, la 16enne di Viareggio scomparsa a inizio settembre. Un colpaccio che ha avuto risalto nazionale e che oggi la Sciarelli continuerà a ‘galoppare’ offrendo nuove notizie e retroscena sul caso della ragazza.

Programmi tv oggi: Cazzullo, Giordano e Vespa

Su Rete 4, invece, non mancherà il solito appuntamento con il talk Fuori dal Coro di Mario Giordano, sempre pronto, e col suo stile inconfondibile, a gettarsi di testa nei principali temi dell’attualità. Il conduttore dovrà però fare i conti con Aldo Cazzullo, ormai sempre più lanciato su La7 alla conduzione di Una giornata particolare, che 7 giorni fa ha sfondato ancora una volta il tetto del milione di spettatori strappando un ottimo 6.4% di share. Nel caso ti fossi perso la puntata di Temptation Island trasmessa ieri, potrai sopperire con la replica integrale, prevista su La 5. Presente ovviamente anche la quota film, su 20 il classico d’azione First Kill, mentre su Cine 34 andrà in onda Amore a prima vista.

