Stasera in tv (19 gennaio), torna Fazio, Sigfrido Ranucci e Veronica Gentili senza scampo Tutti gli appuntamenti da non perdersi questa domenica sera. Dai film internazionali in programma, ai talk come quelli di Fabio Fazio e Report di Ranucci

Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle del momento, ai film da non perdere. Ecco cosa vedere in chiaro in questa conclusione del weekend, domenica 19 gennaio 2025.

La serata televisiva offre un’ampia varietà di programmi per accontentare ogni tipo di spettatore. Su Rai 1 va in onda la serie Mina Settembre, che prosegue nel raccontare le vicende della protagonista, una donna impegnata a risolvere problemi sociali e a far fronte alle proprie sfide personali. Contemporaneamente, su Italia 1 troviamo Le Iene, il celebre programma di attualità e inchiesta, caratterizzato da servizi irriverenti e uno stile dinamico. Questi due programmi rappresentano proposte molto diverse: da un lato, Mina Settembre si concentra su una narrazione emotiva e ricca di introspezione, mentre dall’altro Le Iene offre un mix di intrattenimento e giornalismo investigativo, mantenendo un approccio energico e provocatorio. La scelta tra i due dipende dal tipo di serata che si desidera trascorrere,

Passando agli altri canali, su Rai 2 troviamo Goldrake U, mentre Rai 3 propone il programma di approfondimento Report di Sigfrido Ranucci. Su Canale 5 viene trasmessa la soap Tradimento, che sicuramente attirerà gli appassionati di drammi sentimentali, e su Rete 4 è in onda Zona Bianca, il programma di attualità e dibattito di Giuseppe Brindisi.

Per chi preferisce il cinema, i canali tematici offrono una selezione interessante: su Iris va in onda il film Uno di noi, mentre su TwentySeven troviamo Instant Family, una commedia emozionante. Infine, su Cine 34 è trasmessa la pellicola Mamma o papà?, che promette momenti di leggerezza e risate. Una serata davvero ricca di opzioni per tutti i gusti.

Consulta la guida completa ai programmi del weekend.

