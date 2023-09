Splendida Cornice: Geppi Cucciari riparte con Ligabue e il Cirque du Soleil Il 28 settembre parte la nuova stagione dello show di intrattenimento culturale di Rai 3: ecco tutte le anticipazioni della prima puntata.

Nella prima serata di giovedì 28 settembre Geppi Cucciari torna su Rai 3 con la seconda edizione di Splendida Cornice. Il programma di intrattenimento culturale, che ha debuttato nel corso della passata stagione televisiva, riparte dunque con una nuova carrellata di grandi ospiti e con la consueta presenza del pubblico parlante. Scopriamo dunque cosa ci aspetta da questa stagione le anticipazioni della prima puntata.

Splendida Cornice, gli ospiti della prima puntata

Anche per questa nuova stagione, Splendida Cornice promette di essere una trasmissione di intrattenimento, ma sempre con uno sguardo attento al mondo della cultura e della divulgazione, con un tocco della comicità e dell’ironia che sono da sempre tratti distintivi di Geppi Cucciari. Tra i primi ospiti della seconda edizione troviamo Luciano Ligabue, che presenta il suo ultimo album Dedicato a noi. In studio anche l’attore Francesco Montanari, il compositore e pianista Remo Anzovino e il giornalista e critico letterario Piero Dorfles (che con Cucciari ha condiviso per anni l’esperienza di Per un pugno di libri). La padrona di casa accoglie poi nel suo studio la conduttrice spagnola Lorena Berdún, nota divulgatrice e paladina della libertà sessuale. In via del tutto eccezionale, viste le rarissime apparizioni televisive, a Splendida Cornice troviamo anche gli acrobati del Cirque du Soleil, che presentano il loro nuovo show dal titolo Ovo.

Immancabili anche gli ospiti fissi di Splendida Cornice, e in particolare i alcuni esperti di diverse materie che intervengono durante tutto il corso della puntata. Tra di loro troviamo Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana e il linguista Giuseppe Antonelli. Come sempre spazio anche al professor Andrea Maggi, docente di italiano de Il Collegio, pronto a dare lezioni di grammatica e ortografia, e di Alessandro Arcodia nel ruolo di incursore. Il tutto accompagnato ancora una volta dalla band di Nicola "Ballo" Balestri (storico bassista di Cesare Cremonini). Dopo il successo delle clip satiriche della scorsa stagione, questa volta Geppi Cucciari conduce un inedito gioco che vede protagonisti tutti i principali volti di Rai 3 di tutte le epoche. Gli scrittori vengono poi coinvolti in un nuovo game show sulle promozioni dei libri, dal titolo Tre presentazioni.

Quando e dove vedere Splendida Cornice

Splendida Cornice torna in onda a partire da questa sera – giovedì 28 settembre – nella prima serata di Rai 3, dalle 21.25. L’appuntamento è dunque fissato per tutti i giovedì, con la possibilità di seguire la trasmissione anche in diretta streaming oppure on demand sulla piattaforma RaiPlay.

