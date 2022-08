The Princess: Sky celebra Lady Diana a 25 anni dalla scomparsa Il 31 agosto Sky Uno e Sky Documentaries propongono una programmazione speciale dedicata alla Principessa del Galles, con una prima visione assoluta

Il 31 agosto 2022 segna una data importante per la storia del Regno Unito, e non solo: in questa giornata, infatti, cade il 25esimo anniversario della morte di Lady Diana, tragicamente scomparsa in un incidente d’auto nel tunnel del Pont de l’Alma a Parigi. Per l’occasione, sono moltissimi i media di tutto il mondo che la ricordano e la celebrano attraverso documentari, film, ed eventi: tra questi c’è anche Sky, che ha scelto di dedicare un’intera giornata di programmazione sui canali Sky Uno e Sky Documentaries.

La programmazione di Sky Uno

L’appuntamento è per le 13.15, orario in cui Sky Uno dà il via alla programmazione speciale del daytime. Vanno infatti in onda tutti gli episodi di The Royals, una serie prodotta da LaPresse che ripercorre la storia di Diana Spencer e il percorso che l’ha portata ad essere una delle donne più influenti al mondo, indagandone i più diversi aspetti della sua vita. dal ruolo di madre a quello di attivista, dalla controversa storia d’amore con il principe Carlo al suo legame speciale con il popolo britannico, fino ai giorni precedenti alla sua tragica scomparsa. Si continua poi, dalle 16.55, con una serie di documentari: Carlo e Diana – I retroscena, che ripercorre i sette (complicatissimi) giorni che hanno preceduto il matrimonio reale più discusso della storia della corona britannica; L’intervista a Diana, che racconta i retroscena delle sconvolgenti rivelazioni che la Principessa rilasciò nella sua celeberrima intervista alla BBC nel 1995; ma anche Lady Diana, la biografia, uno speciale il due parti che traccia un ritratto intimo e sincero della vita di Lady D, al di là delle apparenze.

The Princess, una prima visione assoluta

La programmazione dedicata a Lady Diana continua poi nella prima serata di Sky Documentaries. Alle 21.15 arriva in prima visione assoluta The Princess, presentato a giugno al Biografilm Festival. Un documentario inedito sulla Principessa del Galles, che racconta il dietro le quinte della vita apparentemente perfetta di Diana, costretta a vivere perennemente sotto i riflettori, ma anche sotto le rigide regole imposte dalla Casa Reale. L’obiettivo della pellicola è quello di mostrare la differenze tra la percezione esterna e l’universo interiore di una Principessa dall’animo tormentato. A seguire, alle 22.45, Diana at Sixty, documentario nato da una semplice domanda: come sarebbe oggi Diana, a 60 anni? La risposta arriva dai racconti e dalle testimonianze di chi l’ha conosciuta.

