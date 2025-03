Sarah Toscano 'stuzzica' sul (presunto) flirt con Matteo Berrettini: "Cos'è successo tra noi". Poi svela cosa le ha detto De Filippi Reduce dall'esperienza sanremese, Sarah Toscano in un'intervista ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Berrettini, e non solo. I dettagli dell'intervista

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Fonte: Mediaset Infinity

Lo scorso anno era un’allieva della scuola più ambita d’Italia e quest’anno l’abbiamo vista sul palco dell’Ariston nella categoria Big. Sarah Toscano, cantante diciannovenne, non è passata di certo inosservata. La sua voce è fresca, giovanile e piace non solo ai ragazzi. Il brano presentato a Sanremo 2025, Amarcord, è uno dei più ascoltati, nonostante si sia classificato al diciassettesimo posto nella classifica finale. Ma la giovane cantante, nell’ultimo periodo, sta facendo parlare di sé anche per un altro motivo, o meglio, per un gossip che continua a ‘infiammare’ il web: il presunto flirt con Matteo Berrettini. Intervista da RDS Next, Toscano ha fatto chiarezza su cos’è successo con il tennista e, non è mancata anche una piccola gaffe su Topo Gigio. Ma vediamo tutti i dettagli.

Sarah Toscano a RDS Next: "Io fidanzata con Berrettini? Ma magari!"

Simpatica e senza peli sulla lingua, Sarah Toscano, ex allieva di Amici, è stata intervistata da RDS Next, dove ha parlato di diverse cose in piena sincerità. Tra queste, non poteva mancare l’argomento ‘presunto flirt con Matteo Berrettini‘. Ma com’è nato questo gossip? Durante la settimana sanremese, quando la cantante, rispondendo a una domanda su di lui ha confessato di amarlo. Lui, dopo aver letto, ha risposto: "Dice così perché non mi conosce" e, lei a sua volta ha replicato: "Si può sempre rimediare!". Dopo questo scambio di parole, i due hanno iniziato a seguirsi su Instagram ma, a distanza di settimane, Sarah ha fatto chiarezza sul loro rapporto. Nel corso dell’intervista, infatti, ha spiegato che tra loro non è successo assolutamente nulla: "Io fidanzata? Ma magari! Con Berrettini? Ma magari! Nel corso delle varie interviste mi hanno sempre chiesto di lui perché anche io gioco a tennis e nel corso di un’intervista ho risposto che lo amavo. Ma non esageriamo, sarebbe bello per entrambi, ma la nostra conversazione è rimasta lì". Dunque, chi si aspettava qualcosa di romantico, è rimasto deluso. Tra loro c’è stato solo uno scambio di battute.

Sarah Toscano rivela cosa le ha detto Maria De Filippi prima di Sanremo

Sempre durante l’intervista, Sarah Toscano ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi e cosa le ha detto la conduttrice poco prima della sua esperienza a Sanremo: "Ha ascoltato la mia canzone, il suo parere è fondamentale per me. La sento continuamente ancora adesso. Pensi che ho mandato a lei anche tutti gli outfit di Sanremo prima ancora di farli vedere a mia mamma, ci tengo ad avere la sua approvazione! Gli outfit le piacciono, meno male! Maria mi ha detto: "Goditela, hai 19 anni, sei su quel palco ed è già tanto, non ti fare prendere troppo dall’ansia, dalla pressione, perché sei giovane e hai già raggiunto uno step incredibile. Vivitela". Ed è quello che mi sto continuando a ripetere, spero anche lì di riuscire a rispettare la promessa che le ho fatto"

