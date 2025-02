Sanremo 2025, Annalisa sbotta e smentisce il rifiuto della conduzione: "Lo dico per rispetto dei colleghi" Dopo giorni di indiscrezioni sul suo possibile e indelicato rifiuto della co-conduzione del Festival di Sanremo, la cantante, reduce dal successo dello scorso anno, decide di commentare personalmente le voci

Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo è stato scosso da indiscrezioni riguardanti Annalisa e un suo presunto rifiuto a co-condurre il Festival di Sanremo 2025. Secondo tali voci, la cantante avrebbe declinato l’invito a causa di un cast considerato "troppo affollato" o per la presenza di colleghi con cui non desiderava condividere il palco. Tuttavia, Annalisa ha deciso di intervenire personalmente per chiarire la situazione.

Sanremo 2025: arriva la smentita di Annalisa

Attraverso i suoi profili social, Annalisa ha affrontato direttamente le voci circolate sul suo conto. In un messaggio condiviso con i suoi follower, ha dichiarato: «Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero! Abbracci». Con queste parole, la cantante ha voluto sottolineare l’infondatezza delle indiscrezioni, aggiungendo un tocco di ironia per sdrammatizzare la situazione.

Sanremo: le origini delle indiscrezioni

Le speculazioni sul presunto rifiuto di Annalisa sono emerse dopo l’annuncio dei co-conduttori scelti da Carlo Conti per l’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo. Secondo alcune fonti, la cantante avrebbe espresso disappunto riguardo ai colleghi con cui avrebbe dovuto condividere il palco, affermando: "Non ci salgo con quelli". Tuttavia, queste affermazioni sono state prontamente smentite dalla diretta interessata.

La partecipazione di Annalisa a Sanremo 2025

Nonostante le voci sul suo presunto rifiuto, Annalisa sarà comunque presente al Festival di Sanremo 2025. La cantante parteciperà infatti alla serata delle cover, in programma venerdì 14 febbraio. In questa occasione, Annalisa duetterà con Giorgia sulle note di Skyfall, iconica hit di Adele. Questo duetto è molto atteso dal pubblico e promette di essere uno dei momenti più emozionanti del festival.

Dopo la sua smentita, Annalisa ha ricevuto numerosi messaggi di supporto dai suoi fan. Molti hanno apprezzato la sua trasparenza e l’ironia con cui ha affrontato la situazione. Sui social media, i sostenitori della cantante hanno espresso il loro entusiasmo per la sua partecipazione al Festival e per il duetto con Giorgia, considerandolo un incontro tra due delle voci più potenti del panorama musicale italiano.

In un’epoca in cui le indiscrezioni possono diffondersi rapidamente, Annalisa ha dimostrato ancora una volta la sua professionalità, in attesa di una performance memorabile alla serata dei duetti del Festival di Sanremo 2025.

