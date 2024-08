Royal family senza pace, nuovo lutto per William e Harry: addio al parente 'speciale' della Regina Se ne va un pezzo di storia della Monarchia Inglese, Lord Robert Followes. Era il marito della sorella di Lady D. E intanto Re Carlo si rifugia lontano da palazzo.

È un periodo complicato, per la Monarchia Inglese. La Royal Family ne sta passando davvero di tutti i colori: prima l’annuncio della malattia di Re Carlo, poi il tumore inatteso di Kate Middleton. E in mezzo, dissapori tra William e Harry, lo zampino malevolo di Meghan Markle, l’incidente a cavallo della Principessa Anna. E ora, proprio quando l’apparizione di Kate a Wimbledon aveva risollevato un po’ gli animi, ecco l’ennesima tegola inattesa. È venuto a mancare lo zio di Harry e William, Lord Robert Followes. Era imparentato con i Royal dalla parte di Lady Diana. E negli anni Novanta aveva anche ricoperto un ruolo "speciale" per sua Maestà la Regina Elisabetta. Vediamo i dettagli qui sotto.

Royal Family, grave lutto per William e Harry: addio allo zio Lord Robert Followes

Non ci voleva. Nel bel mezzo della clemente estate inglese, sui Reali piove l’ennesima sfortuna. È venuto a mancare un membro amatissimo della famiglia, Lord Robert Followes. Aveva 82 anni, era lo zio di Harry e William e il marito della sorella maggiore di Lady Diana Spencer, Jane. Lui e la consorte erano stati uniti in matrimonio per oltre quarant’anni, e hanno avuto tre figli: Laura, Alexander, Eleanor. Non sono ancora chiari i motivi della dipartita, avvenuta a inizio settimana e comunicata da Palazzo solo adesso. Ma è chiaro che mancherà moltissimo a tutti quanti.

Anche perché Lord Followes, oltre al ruolo formale di zio aveva ricoperto anche una posizione molto più impegnativa all’interno della vita di Palazzo. Nel corso degli anni ’90 era stato segretario personale della Regina Elisabetta II, una sorta di consigliere fidato durante un periodo durissimo. Che aveva compreso la crisi senza precedenti legata alla morte inattesa di Diana. Se ne va quindi un pezzetto di storia Royal, mentre chi va lontano, fisicamente, è invece il sovrano Carlo III. I media inglesi hanno annunciato la sua partenza per la residenza del Castello di May. Un ritiro privato che potrebbe anche mettere in allarme, se non facesse parte da tempo delle abitudini del Re.

Infatti, Carlo è solito trascorrere qualche giorno in santa pace nel Castello di May. Non c’è niente di inusuale, in questo. Resterà lì per almeno 10 giorni, poi si unirà al resto della famiglia nella tenuta scozzese dei Royal. Chissà se avrà modo di discutere del futuro del regno, con William, tra una passeggiata e l’altra. O se ci sarà anche Kate Middleton, in buona salute e in via di guarigione. Mai come quest’anno, le vacanze dei Reali diventano necessarie per ricalibrare e mettere in fila tutto quello che è successo. Per la Monarchia Inglese è stato un "Annus horribilis", non c’è dubbio. Ma Carlo e William hanno tutte le carte in regola per riprendere in mano le redini del gioco.

