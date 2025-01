Rosita Celentano: chi è il nuovo fidanzato Josè, gli ex famosi e l'amore con Jovanotti La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha dichiarato di essere single, ma una foto social pare dica il contrario.

Rosita Celentano sarà una delle protagoniste della puntata odierna di Verissimo – Le Storie. Il talk condotto da Silvia Toffanin, torna oggi (sabato 4 gennaio 2025) con un appuntamento che racchiude tutte le più belle interviste della stagione passata, e una di queste è appunto quella fatta alla figlia di Andriano Celentano e Claudia Mori. Nel salotto del programma, la conduttrice radiofonica, ha parlato tra le altre cose del profondo legame con il suo cane Morphine, venuto a mancare da poco: "I cani vivono sempre troppo poco, sapevamo che la direzione fosse quella, per quanto uno possa sembrare di essere preparato, alla fine non lo sei mai, lui mi è morto tra le braccia". Sempre a Verissimo, Rosita ha anche parlato della sua attuale situazione sentimentale, lasciando intuire di essere single, cosa che aveva ribadito anche sulle pagine del settimanale Chi. Tuttavia, sul web, in molti sostengono il contrario e dalle indiscrezioni, pare che sia in una relazione con un certo Josè, un uomo apparso anche in una foto sul suo profilo Instagram, ma descritto da lei solo con un vicino di casa.

Chi è Josè, il presunto nuovo fidanzato di Rosita Celentano

Nonostante Rosita Celentano nei mesi passati abbia più volte dichiarato di essere felicemente single, per molti la verità non è questa. È bastata infatti una sola foto sul suo profilo Instagram per far impazzire il gossip: la conduttrice, tempo fa, aveva pubblicato uno scatto in compagnia di quello che ha descritto come il suo vicino di casa, tal Josè. Dell’uomo non si conosce praticamente nulla, e anche il suo account social è privato, ma i più attenti hanno notato che è seguito anche da Alessandra Celentano, cugina dell’attrice, a dimostrazione del fatto che si tratta di una persona che comunque bazzica in famiglia già da un po’, dettaglio che ha alimentato ancora di più il gossip e la curiosità su questo misterioso uomo e il suo ruolo nella vita di Rosita.

Tutti gli ex amori di Rosita Celentano: da Jovanotti a Mario Ortiz, passando per Angelo Vaira

Tra le storie d’amore più famose di Rosita Celentano c’è quella con Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. I due sono stati insieme negli Anni ’80 e Rosita fu anche protagonista del videoclip ‘La mia moto‘ nel 1989. Successivamente la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha avuto una relazione con il ballerino dei California Dream Man Mario Ortiz. Mentre negli anni si è anche vociferato di un flirt con Paride Orfei, noto circense e uno con il Principe Soldano Kunz d’Asburgo Lorena. La storia più recente di Rosita, invece, è quella con Angelo Vaira, istruttore cinofilo con cui è stata fidanzata diversi anni, per poi sposarsi nel 2017 e divorziare nel 2020.

