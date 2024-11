Rosalinda Cannavò, lo sfogo in ospedale con la figlia di due mesi. Cos'è successo L'attrice neomamma ha affidato a Instagram un velenoso messaggio di protesta. Doveva sottoporsi a una visita di routine, ma uno sciopero del personale ha rovinato tutto.

Fonte: Mediaset Infinity

Rosalinda Cannavò è stata protagonista di un episodio spiacevole. Questa mattina, mercoledì 20 novembre, l’attrice si è recata in ospedale con la sua bimba di due mesi. Era lì per una normale visita di routine (come ha spiegato in seguito) ma dopo una lunga attesa è stata rimandata a casa a causa dello sciopero del personale sanitario. Terribile il suo sfogo social, affidato a una storia Instagram piena di veleno. E il popolo del web si è subito schierato dalla sua parte. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Rosalinda Cannavò, lo sfogo in ospedale con la figlia

Rosalinda Cannavò è tornata all’attacco sui social. Nei giorni scorsi, l’attrice si era sfogata per le difficoltà vissute nel suo nuovo ruolo di mamma, ricevendo dai fan grandi dimostrazioni di affetto e solidarietà. Stavolta, invece, c’è andato di mezzo l’ospedale. Stando al suo racconto, la Cannavò si era recata in una struttura ospedaliera per una visita insieme alla figlia, la piccola Camilla. Ma dopo una sveglia all’alba, mezz’ora di attesa, e infine l’accettazione, è stata rimandata a casa senza alcun tipo di preavviso.

E così è partito lo sfogo infuocato nelle storie Instagram. "Andare in ospedale all’alba", ha sbottato Rosalinda, "con una bambina di due mesi per poi, dopo avere atteso mezz’ora e fatta anche l’accettazione, sentirsi dire: ‘Signora c’è sciopero del personale sanitario può tornare a casa’…Bravi!". Le proteste della Cannavò, ovviamente, non erano indirizzate al personale (che ha tutto il diritto di scioperare). Ma andavano contro chi non si è preso nemmeno la briga di avvisare del possibile slittamento, dovuto a uno sciopero che era comunque annunciato da tempo.

Dopo lo sfogo, se non altro, Rosalinda ha ricevuto una marea di messaggi di solidarietà. Tantissimi i fan che hanno voluto sincerarsi delle condizioni di salute della figlia, Camilla. Perché inizialmente la Cannavò non aveva specificato il motivo della sua visita in ospedale, e questo aveva messo in allarme un po’ tutti. L’attrice ha perciò condiviso una seconda storia, in cui ha spiegato che quello di stamattina era soltanto un controllo di routine. E infine ne ha approfittato per lanciare una frecciatina rivolta a qualcuno di imprecisato. "Però davvero", ha concluso Rosalinda in tono polemico, "ho ricevuto messaggi di preoccupazione da chi meno te lo aspetti!...In questi momenti capisci il vero cuore delle persone che ti stanno vicino, POSSO DIRLO? Da chi invece pensi di aver più vicino a volte…bah. A proposito dell’empatia di cui parlavo l’altro giorno".

