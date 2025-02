Mauro Coruzzi (Platinette), torna la paura dopo l'ictus: ricovero in ospedale. Cosa è successo e come sta Platinette è tornato sui social con un video nel quale ha spiegato i gravi motivi dell’assenza delle ultime settimane: ecco le sue parole.

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è un personaggio molto attivo sia sui social che sul piccolo schermo. Di recente, però, i tanti fan hanno notato da parte sua un lungo periodo di assenza e, a seguito del grave malore che lo ha colpito nel 2023, ha iniziato a circolare una certa preoccupazione verso le sue condizioni di salute. Nelle ultime ore, a chiarire la situazione ci ha pensato proprio lo stesso Mauro Coruzzi attraverso un video messaggio social nel quale ha spiegato i motivi della sua assenza, ovvero un ricovero in ospedale a seguito di un disturbo comparso proprio poco prima di Sanremo: ecco nel dettaglio ciò che ha raccontato.

Platinette in ospedale: "Ricoverato per controlli, assenza forzata dagli eventi"

"Forse è stato un volere divino. Questo che vedete è un letto d’ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival, ma nemmeno tanto a dire la verità. Ecco perché della mia assenza forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero. Ok?", rivela Mauro Coruzzi attraverso un video pubblicato sui social. Nel breve filmato, Platinette appare su un lettino di ospedale e, con le consuete difficoltà ad esprimersi dovute proprio all’ictus ischemico che lo ha colpito nel 2023, annuncia di doversi sottoporre a dei controlli a seguito di un disturbo sorto improvvisamente. Nella didascalia del video, Mauro fa anche riferimento a La cura per me, l’emozionante brano portato da Giorgia al Festival di Sanremo.

Mauro Coruzzi, dal terribile malore ad oggi

Ricordiamo anche che a marzo 2023, Mauro Coruzzi è stato improvvisamente colpito da un ictus ischemico dopo il quale è stato portato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano e ha dovuto affrontare ben due mesi di degenza. Il noto personaggio televisivo, a causa di questo grave malore, non riusciva più a parlare e a muoversi come prima e, grazie a un lungo percorso di riabilitazione e logopedia, ha lentamente ripreso la sua quotidianità, imparando nuovamente ad esprimersi anche se non senza palesi difficoltà che ancora adesso appaiono evidenti. Ogni giorno, come lui stesso ha raccontato a Vanity Fair, Platinette continua a "ricostruire pezzettino dopo pezzettino la propria identità" e, nonostante questo ennesimo periodo di difficoltà, dimostra di non perdere la speranza e di continuare a coltivare quell’ironia che lo ha sempre contraddistinto.

