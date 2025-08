Nord Sud Ovest Est, torna la serie tv sugli 883: le prime immagini di ‘Pezzali’ e ‘Repetto’ nella seconda stagione Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione della serie che racconta la leggendaria storia del gruppo: quando esce e dove vederla.

Dopo il grandissimo successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, la serie televisiva Sky Original che ha raccontato la nascita del gruppo degli 883, ovvero Max Pezzali e Mauro Repetto, sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione intitolata Nord Sud Ovest Est. A dare l’annuncio sono stati proprio i due attori protagonisti, Elia Nuzzolo (nel ruolo di Max Pezzali) e Matteo Oscar Giuggioli (nei panni Mauro Repetto) in un video pubblicato dal profilo social ufficiale di Sky Italia. Scopriamo di più sulle immagini mostrate in anteprima e quando e dove potremo finalmente vedere la seconda stagione.

‘Pezzali’ e ‘Repetto’ annunciano l’arrivo di Nord Sud Ovest Est

Ecco una bellissima notizia per tutti i telespettatori che hanno amato la prima stagione della serie sugli 883 intitolata Hanno ucciso l’Uomo Ragno: le riprese della seconda stagione sono ufficialmente iniziate. A dare l’annuncio sono stati i due attori protagonisti, nei panni appunto di Max Pezzali e Mauro Repetto, in un video pubblicato sui social da Sky Italia. "Stiamo girando la seconda stagione di Hanno ucciso l’Uomo Ragno – Nord Sud Ovest Est", afferma Elia Nuzzolo, seguito da Matteo Oscar Giuggiolo che aggiunge: "Quindici dovremo vederci presto", "Sicuro ci vediamo presto, questione di qualche mese dai", conclude Nuzzolo.

A seguire, il video mostra alcune immagini dell’inizio delle riprese, rivelando che anche nella seconda stagione potremo rivedere i personaggi che nella prima ci hanno letteralmente conquistati: oltre a Max e Mauro, rivedremo infatti anche Cisco, interpretato da Davide Calgaro. Nel video riusciamo a scorgere velocemente un’aula in stile anni ’90, un’auto d’epoca e i protagonisti vestiti di tutto punto per un’occasione speciale. Immagini che, inevitabilmente, accrescono ancor di più la curiosità dei fan.

Hanno ucciso l’Uomo Ragno – Nord Sud Ovest Est, quando e dove vedere la seconda stagione

Come annunciato oggi attraverso il post social, la seconda stagione dell’attesissima serie sugli 883 arriverà nel 2026 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Nella prima stagione (attualmente disponibile sempre su Sky e in streaming su NOW) abbiamo visto la strabiliante e comica nascita del gruppo e come la loro determinazione li abbia portati al loro primo grande successo discografico. Ecco allora che nella seconda stagione entreremo nel vivo dell’epoca d’oro degli 883, ripercorrendo i loro grandi successi e le divergenze artistiche che hanno poi portato Pezzali e Repetto a prendere strade diverse. Il tutto sempre e, obbligatoriamente, accompagnato dai loro brani leggendari che ci faranno cantare tutto il tempo.

