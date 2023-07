Michelle Hunziker celebra l’amicizia: dediche a Serena Autieri e Ambra Per la Giornata Mondiale dell’Amicizia la showgirl dedica un post social a persone per lei speciali

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Il mondo dello spettacolo, si sa, non è un ambiente facilissimo. La concorrenza è spietata così come l’ego e l’ambizione di molti e costruire legami sinceri e duraturi non sempre risulta semplice. A meno che non si abbia la solarità e la simpatia di Michelle Hunziker che di amici ne ha tanti, anche tra colleghe molto famose.

Legami a cui la showgirl tiene veramente, tanto da volerli celebrare con una carrellata di bellissime immagini sul suo profilo Instagram in occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia.

Tra le foto che ritraggono Michelle in vacanza, a cena, in viaggio o a ballare con le amiche, in momenti di complicità e divertimento, spuntano infatti le immagini di momenti speciali condivisi con altre due protagoniste dello spettacolo italiano: Ambra Angiolini e Serena Autieri.

Della complicità con Ambra Angiolini avevamo visto anche gli scatti social durante il recente matrimonio di Santo Versace, mentre l’amicizia con Serena Autieri pare essere davvero inscalfibile.

Le due condividono quando possono momenti di vacanza e serate di chiacchiere. Si sono conosciute proprio durante una vacanza in montagna qualche hanno fa e, da allora non si sono più lasciate, tanto da definirsi migliori amiche.

Michelle Huntiker ha raccontato più volte di essere legata a Serena Autieri come a una sorelle. Si sono incontrate per caso ma subito è scattata una complicità speciale. Tra loro tante chiacchiere e confidenze ma zero competizione, nonostante facciano entrambe parte del difficile mondo dello spettacolo, entrambe ad alti livelli dove la concorrenza è ancora più spietata.

Tutto confermato anche da parte dell’attrice e conduttrice napoletana che ha paragonato il rapporto con la collega svizzera come quello di "due sorelle mancate". Le due vivono in due città diverse ma si sentono spesso, e nonostante entrambe siano spesso super impegnate tra progetti professionali e vite famigliare non rinunciano a progettare di fare qualcosa insieme. Secondo la Autieri le lega questo fatto di avere sempre mille idee per la testa e mille sogni nel cassetto. Da parte sua l’amica oggi le dedica una bella dedica su una foto che le ritrae insieme: "Quality Time, che ti ricarica il cuore". Poche parole che descrivono bene il grande potere benefico dell’amicizia nelle vite di chi ha la fortuna di trovare amici sinceri.

Potrebbe interessarti anche