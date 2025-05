Michele Morrone: chi è l’ex moglie Rouba Saadeh, l’addio ai figli, le voci su Elena D’Amario e Belen Tra i motivi della rottura il desiderio dell'attore di tornare a fare cinema: "La vita da padre e da marito mi stava portando via dalla mia passione".

Ci sarà anche Michele Morrone nella terza puntata di Belve. Questa sera, martedì 20 maggio 2025, l’attore della saga 365 giorni si racconterà sullo sgabello di Francesca Fagnani, ripercorrendo la sua carriera ma anche la sua vita privata, spesso finita sotto ai riflettori. Tanti i flirt che gli sono stati attribuiti: da quello con Belen Rodriguez, a Elena D’Amario, passando perfino per l’ex gieffina Greta Rossetti e Alessia Marcuzzi. Tra le sue relazioni passate e ufficiali, invece, c’è quella con Moara Sorio, definita da Morrone "La donna della sua vita", e il matrimonio con l’ex moglie Rouba Saadeh, con cui ha anche avuto due figli, Brando e Marcus. La storia d’amore con l’imprenditrice libanese, iniziata intorno al 2011 e giunta all’altare nel 2014, è finita dopo 4 anni di nozze, e tra i motivi pare ci sia il desiderio di Morrone di tornare a occuparsi a 360 gradi della sua carriera.

Chi è Rouba Saadeh, ex moglie di Michele Morrone e perché è finita

Rouba Saadeh, ex moglie di Michele Morrone, è nata in Libano il 15 aprile 1987. Stilista e modella, ha studiato graphic design, specializzandosi poi in economia aziendale e, nel 2013, ha fondato la sua azienda, Le paradis des fous, con cui promuove nuovi stilisti in tutto il mondo. La storia d’amore con Morrone è iniziata intorno al 2011: i due si conobbero a Milano, in piazza Duomo e dopo 3 anni convolarono a nozze, per poi diventare genitori di Brando e Marcus.

Nel 2018, Rouba Saadeh e Michele Morrone si sono lasciati ufficialmente, e l’imprenditrice è tornata a vivere a Beirut con i suoi figli. Tra i due pare ci siano ottimi rapporti e sui social l’attore appare spesso in compagnia dei due ragazzi. I motivi della rottura, però, non sono stati mai resi noti, anche se in un’intervista ai microfoni di One More Time, il podcast di Luca Casadei, Morrone aveva confessato: "È la prima volta che lo dico, ma la vita da padre e da marito mi stava portando via dalla mia grande passione e io non potevo permettermi questa cosa". E poi:

Decido di lasciare mia moglie, consapevole del fatto che sarei tornato libero ma anche dei tumulti a cui sarei andato incontro allontanandomi dai miei figli.

Una scelta che nel periodo seguente, nonostante il successo poi raggiunto, costò parecchio all’attore: "Nel 2018 mi sono separato da mia moglie e da lì per sei mesi ero ubriaco tutti i giorni, fino a finire in coma etilico. Ero sempre ubriaco e poi è arrivata una sera in cui ho davvero esagerato rischiando il coma etilico e lì mi sono detto: ‘Ora basta'".

