Masterchef: tre eliminazioni, due ripescaggi e polemiche. Un concorrente si ribella (e Cannavacciuolo lo stronca) Cast ribaltato nella quarta puntata: Ilaria, Laura e Gaetano fuori dal reality, entrano le riserve Pino e Sara. Cosa è successo ieri (2 gennaio).

Una serata dedicata all’amore in cui però, si fa strage di concorrenti. Nella puntata di giovedì 2 gennaio 2025 a Masterchef Italia, si inizia e si finisce con le eliminazioni che, in tutto, sono ben tre. Scopriamo cosa è successo.

Masterchef, puntata 2 gennaio 2025: cosa è successo

La quarta puntata della nuova edizione di Masterchef Italia è dedicata al rosso, quindi all’amore e alla passione, quella che i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli pretendono di vedere negli occhi e nei piatti degli aspiranti masterchef. La sfida di giovedì 2 gennaio 2025 inizia con la red Mistery Box. A seguire la gara dall’alto ci sono due spettatori speciali e interessati al risultato: le riserve Sara e Pino che finalmente entrano in gioco, visto che dovranno affrontare i perdenti della prova al primo Pressure Test e giocarsi la possibilità di sfilare loro i grembiuli bianchi.

La Mistery Box è a tema "cuore" con 10 ingredienti che sono cuori di animali, pesce, verdure, frutta. Martina lascia il teschio Armando a casa e lo sostituisce con Charlie, lucertola morta donatale dal suo gatto. Tutti parlano male di Pino che osserva dall’alto la gara, pronto a giocarsi, di lì a poco, la sua seconda occasione. I migliori della prima prova sono Jack, Gianni e Anna che vince la Golden Pin con un cuore di verza ripieno di cuore di vitello e cuore di palma. I peggiori sono invece Ilaria, Katia, Gaetano e Reza. Finiscono tutti al Pressure Test con Sara e Pino, tranne Reza che viene salvato.

Gaetano ci rimane male e, sostenendo di non meritare il pressure test, si scontra con chef Cannavacciuolo che, di fronte alle sue rimostranze, gli dice a chiare lettere: "Non sai nemmeno di che stai parlando e parli". Il primo Pressure Test della serata si conclude quindi con Ilaria e Gaetano che devono abbandonare la masterclass, mentre le riserve Pino e Sara possono finalmente entrare in squadra.

La prova in esterna e la terza eliminazione

Nella seconda parte della puntata, come di consueto, la gara si sposta in esterno e per la precisione alle Terme di Boario dove i concorrenti si dividono in due brigate che devono cucinare per alcune coppie che festeggiano le nozze d’oro. I menù sono a tema anni ’70-’80 con alcuni classici dell’epoca: cocktail di gamberi, fettuccine paglia e fieno, zuccotto di zuppa inglese ecc. A capitanare le due brigate sono i due "senior", Reza e Pino che già non si stanno simpatici e anzi, sono dichiaratamente rivali e gareggiano quindi volentieri uno contro l’altro. Durante il servizio non mancano le scintille, in particolare tra Mary e Alessia che, pur non ascoltata per la maggior parte del tempo, alla fine con il suo intervento salva il dolce dal disastro. A perdere la prova è comunque proprio la brigata blu guidata da Reza, e formata da Alessia, Mary, Simone, Claudio, Samuele, Laura e Katia. Sono loro dunque a sfidarsi nel secondo Pressure Test della puntata. La prova è a tema empanadas. I peggiori della prova sono Samuele, Alessia e Samuele. A dover lasciare il programma, terza eliminata della puntata di Masterchef di giovedì 2 gennaio, è Laura.

