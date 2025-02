Masterchef 14, Barbieri blocca Cannavacciuolo per la battuta hot e stronca Alessia: "Li hai assassinati" Nella puntata del 30 gennaio tante prove complesse, due eliminati e un'esterna a Villa Crespi, ma anche contrasti tra giudici e aspiranti chef: cosa è successo

Nella nuova puntata di Masterchef Italia 14, che vede come giudici gli Chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, abbiamo scoperti chi sono i nuovi eliminati della stagione – Samuele e Alessia – e come sono usciti dal cooking show in onda su Sky Uno. Ricordiamo inoltre che la serata è iniziata con un’esterna a Villa Crespi, passando poi per l’assegnazione dell’ultima Golden Pin (vinta da Katia) e concludendosi infine con una prova basata in parte sui 5 sensi. Ecco cosa è successo nella puntata di giovedì 30 gennaio 2025 di Masterchef Italia 14.

Masterchef 14, puntata 30 gennaio 2025: cosa è successo al primo eliminato

La nuova puntata di Masterchef Italia 14 parte subito col botto perché la prima prova consiste in una esterna: alzando la Mystery Box, infatti, alcuni concorrenti trovano un grembiule blu e altri quello rosso. Non solo, perché all’interno del contenitore c’è un’altra Mystery più piccola con scritto il luogo della competizione a squadre, ovvero Villa Crespi, il ristorante stellato (ha ben 3 stelle Michelin) di Antonino Cannavacciuolo. I concorrenti devono cucinare per i collaboratori del giudice del programma. Cosa? Le animelle e il rombo. Ma vediamo il ‘come’, perché gli aspiranti chef devono lavorare ‘a staffetta’, alternandosi tra loro: solo i capitani delle brigate – Samuele dei blu sceglie il rombo e Katia dei rossi con le animelle – resta in postazione dall’inizio alla fine. Non solo i concorrenti possono godere dell’aiuto di Cannavacciuolo per i primi 10 minuti – la prova dura un’ora – ma il vincitore sarà ospite di Villa Crespi per una degustazione. Nel corso dell’esterna, Katia si agita mentre Samuele si trova in difficoltà con le tempistiche, rischiando di non far uscire il piatto all’orario stabilito. Tra un intoppo e l’altro, i collaboratori dello chef assaggiano prima il piatto dei blu con il rombo – valorizzato a dovere secondo questi ultimi, che notano però la quasi assenza della colatura di alici – e poi le animelle dei rossi, criticate solo per il contorno. A vincere la prova è proprio la brigata di Katia, mentre i blu capitanati da Samuele finiscono al Pressure Test.

Samuele viene messo in discussione come capitano e poi finisce con Simone, Anna, Jack e Mary al Pressure Test che consiste in due step: chi supera il primo avrà un vantaggio nella seconda manche della prova. Gli aspiranti chef devono mettere in ordine di piccantezza 5 tipi di peperoncino: a indovinare la scala per primi e avere il vantaggio sono Samuele e Jack, che hanno ben 45 minuti per completare il secondo step (gli altri solo 35 minuti). La nuova sfida consiste nel cucinare una pietanza dolce o salata a base di di cioccolato e peperoncino, ma Simone va subito in panico per mancanza di idee, mentre Jake brucia una carota parlando con Cannavacciuolo, il quale consiglia a Mary – sta preparando un dolce – di dosare bene il peperoncino. Quest’ultima concorrente presenta un piatto che si chiama "Ho voglia di..." il che porta subito Cannavacciuolo a chiederle: "Di cosa?". Mary spiega: "Ho voglia di osare, di farmi notare, di cucinare un dolce, ma anche di altre cose… eh, siamo chiusi qua…" Lo Chef napoletano commenta: "Un piatto lo chiamano ‘Avvolgimi di cioccolato’, un altro ‘Ho voglia di…’, ma questo peperoncino è afrodisiaco?" Anna commenta con un convinto "eh sì", mentre Barbieri gli fa notare: "Pensi subito a…". Ma Cannavacciuolo non ci sta: "Ah, io lo penso? Loro lo stanno pensando! Lo stanno dichiarando!". Tornando agli assaggi, Simone, il più in crisi durante il secondo step, arriva davanti agli chef con un filetto di vitello al peperoncino con crema di cioccolato fondente e sale, ma Cannavacciuolo non dimentica quanto successo: "Non ti ho mai visto così insicuro come oggi." Il primo eliminato della puntata è Samuele in quanto nel suo piatto il peperencino, tra gli ingredienti principali, quasi non si sentiva.

Il secondo eliminato di Masterchef 24

Restano 9 aspiranti chef in gara nella seconda puntata di Masterchef 14 della serata. Questa volta i concorrenti si trovano di fronte a una Red Mystery Box che devono aprire con un martello e che permetterà a una sola persona di vincere l’ultima Golden Pin della stagione, mentre i peggiori della prova finiranno al Pressure Test. Nel contenitore ci sono le noci di cocco, le uova di struzzo o gli edamame, tutti ingredienti da lavorare con le mani, anche se il vero ostacolo è costituito dai garusoli in quanto "molto difficili da trattare". Durante la preparazione, Alessia maltratta i granchi reali, mettendoci anche il cannello sopra e suscitando così la reazione di Barbieri: "Li ha assassinati due o tre volte…". I piatti migliori sono quelli cucinati da Anna e Katia, ma è l’ultima a vincere la Golden Pin, nonostante la volontà di Barbieri di concederne due, una a testa, perché "Sono due capolavori". Al Pressure Test rischiano di arrivarci Gianni (proposto anche da Katia tra i peggiori), Alessia, Mary, Claudio e Simone, che ci resta molto male perché credeva nel suo piatto: "Non riesco a saltare un Pressure Test". Alla fine i giudici salvano proprio Simone, mentre gli altri 4 concorrenti si preparano per l’ultima sfida, sempre composta da due step, il primo dei quali consiste nell’uso dei cinque sensi: devono indovinare gli ingredienti a partire dal tatto, l’olfatto, il gusto, la vista e l’udito e nel secondo step cucinare usando quelli indovinati. Nessuno trova l’anatra e inoltre Gianni si arrabbia perché ha azzeccato solo il broccolo e la barbabietola. Al termine della manche è Alessia a lasciare per sempre la cucina di Masterchef insieme a Samuele.

