Massimiliano Gallo presto papà. La moglie Shalana Santana mostra il pancione su Instagram L’attore noto per i suoi ruoli in “Imma Tataranni” e “I Bastardi di Pizzofalcone” ha dato il lieto annuncio con un post condiviso sui social. Sarà padre per la seconda volta.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Fonte: Mediaset Infinity

Massimiliano Gallo sarà presto papà. L’attore, famoso per le sue interpretazioni in diverse fiction di grande successo – come "I Bastardi di Pizzofalcone", "Imma Tataranni" e "Vincenzo Malinconico- Avvocato di insuccesso" – ha annunciato la lieta notizia con un post condiviso su Instagram. Nella foto social Gallo appare in compagnia della moglie Shalana Santana (anche lei attrice), che mostra con orgoglio un bellissimo pancione. L’attore aveva già avuto una figlia da una precedente relazione, e sarà quindi papà per la seconda volta. Ecco tutti i dettagli

Massimiliano Gallo e il figlio in arrivo

L’attore Massimiliano Gallo sarà (di nuovo) papà. Lo ha annunciato di recente con un bellissimo post Instagram, che ha condiviso insieme alla moglie Shalana Santana. I due si sono mostrati in un tenero scatto, fianco a fianco, mentre sorridono in favore di obiettivo. E anche se non hanno aggiunto nessuna didascalia al post, ai fan è parso subito evidente un dettaglio molto particolare.

Nella foto social, infatti, l’attrice Shalana Santana mostra con orgoglio un bel vestito gonfiato dal pancione. Un particolare che è stato subito notato dai più attenti, tanto che in pochissimo tempo sono piovuti a dirotto commenti di congratulazioni e felicitazioni sotto il post. E se per la coppia di attori questo sarà il primo figlio – o figlia, dato che il sesso del nascituro non è ancora stato rivelato – per Massimiliano si tratterà invece di una seconda volta. L’attore, noto al grande pubblico per i suoi ruoli di rilievo in fiction Rai di successo come "Imma Tataranni" e ""I Bastardi di Pizzofalcone", aveva infatti già avuto una bambina da una precedente relazione.

La storia tra Massimiliano Gallo e Shalana Santana

Massimiliano Gallo e Shalana Santana si sono conosciuti pochi anni fa, e sono convolati a nozze l’anno scorso, nel dicembre del 2022. Lei, più giovane di 25 anni rispetto a Massimiliano, è una ex modella brasiliana che ha poi deciso di intraprendere la carriera da attrice. Legati da un amore fortissimo, oltre che dalla comune passione per la recitazione, Gallo e Santana avevano già espresso la loro volontà di dare vita a una famiglia insieme. Massimiliano, però, si era dimostrato dubbioso per via della sua età. "Non è ancora successo", aveva confessato tempo fa l’attore, "un po’ ho paura, sono vecchietto".

Ma Massimiliano ha evidentemente sciolto le sue riserve. Lui e Shalana avranno presto un figlio, e non potrebbero essere più felici. Come dimostra lo scatto di coppia con cui hanno deliziato di recente i loro affezionatissimi fan.

Potrebbe interessarti anche