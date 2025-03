Clizia Incorvaia ricorda Eleonora Giorgi, l’attacco ai vip che l’avevano dimenticata: “Falsità assurda” La moglie di Paolo Ciavarro e nuora dell’attrice scomparsa si è concessa delle frecciate contro alcuni vip: “Bello dire belle parole adesso, solo per i like”

Clizia Incorvaia si toglie qualche sassolino dalla scarpa. A poche ore dalla scomparsa di Eleonora Giorgi, infatti, l’influencer si è concessa qualche frecciata contro alcuni vip, rei – a suo avviso – di avere ‘cavalcato’ la morte della suocera attraverso dediche solo per riscuotere consensi e like sui social. La nuora dell’attrice ha dedicato una dolce poesia a Eleonora, ma a quanto pare non ha gradito le "belle parole" di altri. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Clizia Incorvaia dopo la morte di Eleonora Giorgi

"Voglio riempirmi la testa e il cuore del tuo sorriso da bambina che porterò sempre con me" ha scritto Clizia Incorvaia tra le sue storie Instagram dopo la scomparsa di Eleonora Giorgi. L’attrice e regista romana si è spenta ieri lunedì 3 marzo 2025 all’età di 71 anni, dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas iniziata nell’autunno del 2023 (i funerali si terranno domani pomeriggio nella chiesa romana degli Artisti in forma strettamente privata). Clizia non ha mai nascosto di avere avuto un fortissimo legame con la suocera, considerata come "una mamma per me". Eleonora era ovviamente anche la nonna la nonna del piccolo Gabriele, nato nel 2022 dal matrimonio con Paolo Ciavarro, conosciuto due anni prima all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Lo sfogo contro i vip: cosa ha detto

Clizia Incorvaia ha condiviso anche varie clip della suocera ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e ri-condiviso i ricordi di tanti vip (da Simona Ventura a Naike Rivelli fino a Carlo Conti, Alessandro Celentano, Carlo Verdone e tanti altri si sono stretti intorno alla famiglia), ma – come detto – si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di altri. "Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello dire belle parole adesso e non calcolarla ma più quando era in vita" si è sfogata l’ex ‘vippona’ criticando apertamente alcuni colleghi, accusandoli di avere sfruttato solo la visibilità della notizia della scomparsa della suocera: "L’amore la stima e il rispetto, questi sono fatti e non parole. Solo per consenso pubblico e like? Sì. La dura verità. Ele tu sai". Poche ore dopo, comunque, l’influencer ha archiviato la questione e ha ribadito di volere vivere questo momento di dolore solo attraverso un’attitudine positiva, all’insegna dell’amore che Eleonora Giorgi ha sempre sostenuto in vita: "Ma il dolore e la rabbia… lasciano spazio all’amore. L’eredità di amore che ci hai lasciato. Grazie a voi tutti per i bellissimi messaggi".

