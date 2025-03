Paolo Ciavarro riappare a Forum dopo la morte di Eleonora Giorgi: le parole di Palombelli e Serena Bortone Dopo il dolore per la perdita della madre, Paolo Ciavarro riprende il suo posto a Forum, accolto con affetto da Barbara Palombelli e Serena Bortone.

Paolo Ciavarro ha fatto il suo ritorno a Forum nella puntata andata in onda venerdì 7 marzo 2025 su Canale 5. Il suo rientro nel programma segna un momento significativo, arrivato dopo la scomparsa della madre, Eleonora Giorgi. Ad accoglierlo con affetto e parole di conforto sono state Barbara Palombelli e Serena Bortone, che hanno voluto dedicargli un caloroso bentornato.

L’abbraccio di Barbara Palombelli a Paolo Ciavarro

Ad aprire la trasmissione ci ha pensato Barbara Palombelli, che ha voluto subito rivolgere un pensiero a Paolo Ciavarro e alla sua famiglia. "La vita ricomincia anche per Paolino Ciavarro, Paolino per me, che oggi torna a Forum. Sarà con voi, con noi. Grazie a te, Andrea, Eleonora e per l’esempio che avete dato a tutti gli italiani", ha detto la conduttrice, accogliendo il giovane con un abbraccio affettuoso. Paolo Ciavarro, visibilmente emozionato, ha voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini in questi giorni difficili. "Grazie a Barbara, al pubblico, grazie a tutti di cuore", ha dichiarato con la sua solita dolcezza e compostezza.

Le parole di Serena Bortone e il ricordo di Eleonora Giorgi

Anche Serena Bortone, presente in studio, ha voluto rendere omaggio a Eleonora Giorgi con parole cariche di poesia e affetto. "Eleonora era una nuvola di borotalco, si è posata sulla nostra vita e ci ha lasciato il profumo della sua vita", ha detto rivolgendosi a Paolo Ciavarro. Un pensiero delicato e profondo, che ha toccato il cuore di tutti i presenti in studio e dei telespettatori a casa.

La morte di Eleonora Giorgi, avvenuta il 3 marzo nella clinica Paideia di Roma, ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. I funerali, tenutisi il 5 marzo nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, hanno visto la partecipazione di amici, colleghi e familiari, che hanno voluto renderle omaggio. "Lei c’è sempre, guardo il cielo e so che è lì, mi sta guardando e veglia su mio figlio, lo proteggerà per sempre. Questa è la cosa più bella in assoluto", ha dichiarato Paolo Ciavarro ai giornalisti, ricordando la madre con immenso affetto.

Forum: un ritorno nel segno della sobrietà

Il rientro di Paolo Ciavarro a Forum è stato caratterizzato da una grande dignità e rispetto. Nessuna spettacolarizzazione del dolore, nessuna retorica eccessiva: solo un momento di sincera commozione e gratitudine. La conduttrice e il giovane volto del programma hanno dimostrato che si può affrontare un lutto in tv senza cadere nel sensazionalismo, mantenendo uno stile sobrio e autentico.

L’accoglienza riservata a Paolo Ciavarro ha confermato il forte legame che si è creato tra lui, il pubblico e la squadra di Forum, che gli ha offerto un sostegno sincero in questo momento difficile. Il suo ritorno segna non solo la ripresa della sua attività televisiva, ma anche un passo avanti nel percorso di elaborazione del lutto, accompagnato dall’affetto di chi gli vuole bene.

