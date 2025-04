Un figlio di nome Erasmus, Luca Bizzarri lascia la sorella di Paolo Kessisoglu all’altare: scoppia la lite Una commedia on the road che fa di Luca e Paolo le sue punte di diamante. Tutti i segreti dietro la sua realizzazione: dalle location esotiche al possibile sequel.

Un figlio chiamato Erasmus segue quattro amici quarantenni che, dopo la morte di una vecchia fiamma, scoprono di aver avuto un figlio da lei, senza sapere chi sia il padre. Tra loro ci sono Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che danno al gruppo una vena comica e malinconica. Durante il viaggio per rintracciare il ragazzo, riaffiorano vecchie tensioni, come quando il personaggio di Paolo, ancora furioso, rinfaccia a quello di Luca di aver lasciato sua sorella all’altare, mandando in crisi l’amicizia, prima di scoprire che in realtà l’amico aveva intenti nobili dietro quel gesto apparentemente inspiegabile. Tra litigi, risate e momenti di verità, i quattro si ritrovano a fare i conti con il passato e con la possibilità di diventare padri.

