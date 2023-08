Lorella Cuccarini, compleanno al mare con la famiglia: "Un brindisi a noi" La showgirl ha spento 58 candeline festeggiando insieme alle persone più care in una splendida location e apparendo più in forma che mai.

A guardarla proprio non si direbbe, ma la bella Lorella Cuccarini ha appena festeggiato i suoi 58 anni apparendo come sempre in forma smagliante. Attualmente sta trascorrendo le vacanze con la famiglia e ha quindi approfittato della presenza di tutti per festeggiare il compleanno come si deve tra brindisi e affetti cari. Ecco cosa ha fatto.

Lorella Cuccarini festeggia il compleanno in Sardegna

Aspettando di prendere parte alla prossima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini sta passando le vacanze in Sardegna accanto alla sua famiglia. Ed è proprio nella magica cornice sarda che la showgirl ha festeggiato il compleanno insieme ai suoi affetti più cari tra cui il marito Silvio Testi e i figli Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio. Sara ha 29 anni ed è la primogenita, Giovanni ha 27 anni, mentre i gemelli Chiara e Giorno hanno 23 anni.

È stata proprio Lorella a documentare lo splendido compleanno passato sul meraviglioso mare della Sardegna attraverso alcune foto postate sul profilo Instagram. Le tante foto ritraggono Lorella felice e sorridente, i cocktail per i brindisi di circostanza, una partita a carte, relax in acqua e la famiglia al completo. Il tutto incorniciato dagli splendidi scorci della Sardegna.

Insomma, una splendida giornata per Lorella Cuccarini che ha voluto accompagnare le foto con questa didascalia: "Un brindisi a tutti noi. Grazie per la valanga di auguri". Oltre ai suoi cari, infatti, sono stati molti i personaggi dello spettacolo che hanno risposto sui social facendole gli auguri.

Lorella Cuccarini, gli auguri dei colleghi vip (e non solo)

Come accennato, oltre agli auguri degli affetti più cari, Lorella ha ricevuto dediche e frasi meravigliose anche da tanti colleghi che hanno voluto partecipare da lontano ai festeggiamenti. Tra questi ad esempio Patrizia Pellegrino, Angela Melillo, Mietta, la collega di Amici Arisa, Antonella Clerici, Marco Salvati, Attilio Fontana e tantissimi altri amici.

Non sono poi mancati gli auguri da parte dei tantissimi fan che hanno colto l’occasione per scrivere frasi molto sentite. Tra i tanti commenti al poso di Lorella è possibile leggere ad esempio: "Auguroni cara e mitica Lorella", "Auguri anima bella", "Buon compleanno alla più amata dagli italiani da sempre", "Tantissimi auguri! Sono una tua fan da quando hai iniziato. Ti distingui per classe, bellezza, intelligenza e professionalità", e ancora "Tantissimi auguri, sei una forza della natura" e "Lorella sei mitica, da sempre e per sempre! Tantissimi auguri". Una vera esplosione d’affetto da parte dei fan che a Lorella avrà sicuramente riempito il cuore.

