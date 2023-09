Karius dopo la figlia con Diletta Leotta: “Non è semplice, ma non mi trasferisco in Italia per Aria" Il portiere del Newcastle e compagno della conduttrice non vuole lasciare l’Inghilterra: “La nostra è una storia sana, non c’è niente che mi preoccupa”

Loris Karius non si muove. Il portiere tedesco in forza al Newcastle è diventato padre lo scorso 10 agosto, quando è nata Aria, la prima figlia di Diletta Leotta. Come raccontato in una recente intervista al Corriere della Sera, la sua vita è radicalmente cambiata con la nuova arrivata in famiglia ma, almeno per il momento, non ha intenzione di trasferirsi in Italia per raggiungere Diletta e Aria: nel futuro prossimo della sua carriera c’è ancora l’Inghilterra. Scopriamo cosa ha detto.

Loris Karius glaciale sul futuro in Italia

Al momento, come detto, Loris Karius è sotto contratto con il Newcastle e vive nell’omonima città del North East dell’Inghilterra. La compagna Diletta Leotta e la loro prima figlia nata lo scorso 10 agosto, Aria, vivono invece a Milano. Una situazione che, come dichiarato dallo stesso portiere nell’intervista al Corriere della Sera, non è semplice: "La maggior parte del tempo siamo distanti, per forza. Parliamo tanto al telefono, facciamo videochiamate. Diletta appena può mi viene a trovare, ma non è semplice".

Nonostante sia il terzo portiere del Newcastle e non giochi una partita da titolare da più di due anni, Karius ha però dichiarato che, almeno per il momento, resterà in Inghilterra. Il calciatore non esclude che in futuro possa esserci spazio per un’esperienza diversa, magari in una squadra di calcio del campionato italiano, ma è stato molto chiaro nell’affermare che la sua carriera non dipenderà dalla famiglia: "Non voglio muovermi solo in base ad Aria e Diletta. Aspetto una buona opportunità di lavoro".

La storia con Diletta Leotta

Nel corso dell’intervista al Corriere Loris Karius ha avuto anche modo di tornare a ricordare il primo incontro con Diletta Leotta ("Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo") e sulla decisione di avere una figlia: "Tra noi c’è stata una connessione automatica, un’intesa particolare. (…) Con lei ho scelto di fare una famiglia. Il nostro piano è stare insieme per il resto delle nostre vite". E per quanto riguarda futuro, il portiere non esclude la possibilità di allargare la famiglia: "Mi piacerebbe averne ancora uno o due, ma in futuro".

L’amore con Diletta procede insomma a gonfie vele, nonostante la distanza: "Bisogna avere fiducia l’uno nell’altro. La nostra è una storia sana, non c’è niente che mi preoccupa".

