Il Patriarca, stasera il gran finale: Nemo (Claudio Amendola) è nei guai In onda in prima serata su Canale 5 stasera, 19 maggio, il finale della prima stagione. Tra tensioni, intrighi e colpi di scena. Ecco le anticipazioni

Titoli di coda stasera per Il Patriarca, serie con protagonista l’amatissimo Claudio Amendola nei panni dell’imprenditore Nemo Bandera. La sesta e ultima puntata scioglierà i nodi di questo racconto targato Canale 5, in onda stasera 19 maggio in prima serata. Con uno share di tutto rispetto per la precedente puntata (2.607.000 spettatori, ovvero il 15,6%), la fiction prepara i botti finali, e le sorprese di certo non mancheranno. Una storia appassionante, che ha tenuto tutti incollati al teleschermo, a metà tra dramma familiare e spaccato di malavita, in cui scontri, imprevisti e ostacoli si mescolano per creare una serie ad alto coefficiente di intrattenimento. Vediamo in dettaglio trama e anticipazioni dell’ultimo episodio.

Trama e anticipazioni dell’ultima puntata de Il Patriarca

Lo show di Canale 5 ruota attorno alla figura del protagonista Nemo Bandera (Claudio Amendola), un imprenditore spregiudicato che, una volta saputo di essere malato, è intenzionato a trovare a tutti i costi un erede al trono del suo impero. Nemo ha trasformato la Deep Sea in una delle più ricche aziende della Puglia, con un misto di competenza, abilità e azioni illecite. Con un’interpretazione applauditissima, Amendola ci conduce ora nell’ultima puntata della serie, dove tutto (o quasi) dovrebbe risolversi. Nello scorso episodio, infatti, eravamo rimasti con il fiato sospeso. Gli scagnozzi del Tigre avevano minacciato Lara, che tratta in salvo da Malcom si è traferita nella villa di Nemo. Quest’ultimo però è sempre braccato dall’Ispettore Monterosso, e conta sul supporto legale di Mario (che sta per sposarsi con Nina), per farla franca. Intanto Alessandro ha sfidato Elisa alle elezioni come sindaco di Levante, e a casa Bandera è giunta Monica, la strana sorella di Serena. E adesso cosa accadrà?

In questa ultima puntata le nozze tra Mario (Raniero Monaco di Lapio) e Nina (Giulia Schiavo) stanno per prendere una brutta piega. Perché Nemo è ricattato pesantemente da Freddy (Marius Bizău). Il protagonista è quindi in bilico, e potrà uscire dai guai solo grazie a Monica (Alice Torriani). In questa situazione complessa si aggiungerà poi anche la figura di Lara (Neva Leoni), che proverà anche lei, venendo forse meno ai suoi saldi principi, a dare un aiuto a Nemo. Per sapere se agirà o meno, e che cosa accadrà a Nemo e agli altri protagonisti, non resta che godersi stasera quest’ultimo episodio della serie su Canale 5.

Regista e cast de Il Patriarca

Regista de Il Patriarca è sempre Claudio Amendola, che torna a dirigere dopo averlo fatto già in passato sul set di Nero a metà. Protagonisti lo stesso Amendola (Nemo), Raniero Monaco di Lapio (Mario), Giulia Schiavo (Nina), Marius Bizău (Freaddy) e molti altri ancora.

Dove e quando vederlo

L’ultima puntata della serie andrà in onda oggi, 19 maggio, alle 21:47 in prima serata Canale 5. È possibile anche vedere questo e tutti gli altri episodi de Il Patriarca in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per tablet, smartphone e smart tv.

di Tommaso Pietrangelo

