Greta Menchi cambia vita e torna a studiare: cosa fa ora Una squadra di giovani attori e youtuber, come l'amatissima Greta Menchi. I segreti sul film che critica il sistema scolastico, parlando alla generazione Z

Alcuni studenti di un liceo romano vengono spostati per decisione del collegio dei docenti in una classe costituita dai peggiori elementi, la cosiddetta "Quinta H", considerati dei "casi senza speranza" e destinati solo alla bocciatura. Tra di loro, oltre alla bellissima Alice Pagani, figura anche la star di Youtube Greta Menchi, nei panni della frivola Stella Abete, che deve ancora capire l’importanza dello studio e dell’impegno scolastico. La sola figura a dare loro fiducia è il giovane professore Marco Andreoli, intento ad aiutarli e prepararli l’esame di maturità. Nonostante i suoi metodi anticonvenzionali, ispirati al film L’attimo fuggente, i ragazzi lo spingono ad abbandonare la sua posizione senza preavviso, subendo la sospensione e rischiando l’allontanamento definitivo dall’insegnamento. Gli studenti, motivati più che mai, si organizzano con lui in un vecchio casolare, per cercare di prendere il diploma. Durante queste lezioni extrascolastiche gli studenti imparano le materie d’esame, ma soprattutto imparano ad affrontare la vita.

Classe Z va in onda stasera, solo su Cine 34, alle 22:50. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

