Grande Fratello, Zeudi nella bufera: la battuta (pessima) e l'outing a un concorrente Una semplice chiacchierata tra gieffini si trasforma in un grave scivolone per Zeudi, che va oltre attaccando un gieffino e generalizzando sulla comunità LGBT

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Nelle ultime ore, Zeudi Di Palma si è resa protagonista di un momento decisamente imbarazzante all’interno della Casa del Grande Fratello. La giovane ex Miss Italia, chiacchierando con Amanda Lecciso, Stefania Orlando e Mattia Fumagalli, si è lasciata andare a un’affermazione controversa sui "maschi non etero", seguita da un’uscita su un ex concorrente del reality, che ha scatenato immediate reazioni.

Grande Fratello: lo scivolone di Zeudi Di Palma

Durante la conversazione, Amanda Lecciso ha scherzato con Mattia, dicendogli: "A te non si può proprio raccontare un segreto, mamma mia, Gesù santo". A quel punto, Zeudi è intervenuta con una frase che ha sollevato polemiche: "Mattia non reggere i segreti. Ma il fatto è che la loro… Tutti i miei amici che sono come Mattia, hanno la lingua lunga. In che senso? Ok mi spiego meglio, maschi non etero. Loro hanno il fatto di avere la lingua lunga".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Questa generalizzazione ha subito attirato l’attenzione degli altri presenti, conquesta ed Amanda che ha cercato di fermare Zeudi prima che la situazione degenerasse. La frase è apparsa particolarmente fuori luogo considerando che la stessa Zeudi si è sempre mostrata molto attenta alle tematiche LGBTQ+ e al linguaggio usato nel programma.

GF: il presunto outing su un ex gieffino

Dopo il primo scivolone, Zeudi ha rincarato la dose, facendo un riferimento inaspettato a un ex concorrente: "Vabbè guarda ad esempio Enzo Paolo! Prendi come esempio Enzo Paolo, che non si teneva un cecio in bocca, è venuto qui e…". A quel punto, Amanda Lecciso è intervenuta immediatamente per fermarla: "No fermati un attimo, aspetta. Che cosa c’entra ora Enzo Paolo con questo discorso? In che senso? Spiegati Zeudi, dai una spiegazione perché questa tua affermazione finisce in una clip e poi fai il confronto". Anche Mattia Fumagalli ha colto il potenziale scivolone e ha avvertito tutti di fare attenzione: "Ragazzi oddio, occhio a quello che diciamo che siamo in diretta".

La giustificazione di Zeudi e la reazione del pubblico

Dopo essersi resa conto della gaffe, Zeudi ha provato a rimediare, affermando che si era confusa e che in realtà stava parlando di un suo amico: "Scusatemi mi sono sbagliata. Perdonatemi ho sbagliato, mi sono imbrogliata. Stavo parlando di Enzo Provenzano, il mio amico. Volevo dire che Enzo Provenzano dice tutto e non tiene mai un cecio in bocca. Lui è il mio stylist Enzo Provenzano". Questa spiegazione, tuttavia, non ha convinto molti spettatori, che hanno visto nella sua dichiarazione iniziale un outing involontario ai danni dell’ex gieffino.

Il pubblico del Grande Fratello non ha tardato a esprimere il proprio disappunto sui social. In molti hanno sottolineato come una frase così generalizzante sui "maschi non etero" sia particolarmente deludente da parte di Zeudi, che in altre occasioni si era mostrata vicina alla comunità LGBTQ+. Anche la presunta gaffe su Enzo Paolo ha lasciato interdetti gli spettatori, che si sono chiesti se si sia trattato di un vero e proprio outing o di una semplice confusione. In ogni caso, l’episodio ha acceso un acceso dibattito sulle parole dette all’interno della Casa e sulle conseguenze che possono avere fuori dal reality.

Potrebbe interessarti anche