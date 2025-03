Giuliano Sangiorgi di nuovo papà: è nato il secondo figlio Il frontman dei Negramaro è diventato di nuovo papà: è nato Michele, il secondo figlio con la compagna Ilaria Macchia. Scopri come si sono conosciuti, la loro storia d’amore e la nascita della loro famiglia.

È un momento di gioia per Giuliano Sangiorgi, voce e anima dei Negramaro, che ha annunciato di essere diventato di nuovo papà con la nascita del suo secondo figlio. Michele è venuto alla luce nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo, rendendo ancora più speciale l’inizio della primavera per il cantautore salentino e la sua compagna, la sceneggiatrice e scrittrice Ilaria Macchia.

Giuliano Sangiorgi di nuovo papà, il tenero messaggio social

A dare la lieta notizia è stato lo stesso Sangiorgi, attraverso un post pubblicato sui social, dove ha condiviso con i fan una tenera fotografia e un messaggio semplice ma carico di emozione: "Ricominciamo tutto, amore nostro. Benvenuto Michele". Parole quella della citazione di uno dei suoi brani più celebri che raccontano non solo la felicità di un padre, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo per la sua famiglia. Nella dolcezza dell’annuncio, traspare il senso di una nuova partenza condivisa, una rinascita che coinvolge anche Stella, la primogenita della coppia, nata nel 2018, e che ora accoglie con entusiasmo il ruolo di sorella maggiore.

La notizia del nuovo arrivo era stata anticipata da Sangiorgi stesso qualche mese fa, alla fine del 2024, con un post commovente dedicato al padre scomparso. In quelle righe cariche di sentimento, Giuliano si rivolgeva idealmente al genitore per condividere la gioia della nuova attesa: "Aspetto un figlio, Stella un fratellino, tu un nuovo nipotino", scriveva, lasciando intravedere quanto il legame familiare, anche con chi non c’è più, continui a essere centrale nella sua vita.

Quel messaggio non era solo un annuncio, ma una riflessione profonda sul tempo, sull’amore e sulla memoria, elementi che tornano spesso anche nei suoi testi. "Da qui il tempo si misura in brividi", diceva allora, confermando ancora una volta la sua capacità di trasformare emozioni private in parole capaci di toccare il cuore di chi legge.

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia condividono una relazione solida e riservata da oltre un decennio. Entrambi originari del Salento, si sono conosciuti grazie alla loro comune passione per l’arte e la scrittura, che li ha portati a frequentare ambienti culturali affini. La coppia ha scelto di mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori, concentrandosi sulla famiglia e sulle rispettive carriere. Nel 2018 l’arrivo di Stella.

Oggi, con la nascita di Michele, la famiglia Sangiorgi-Macchia si allarga e si apre a nuove avventure. Giuliano, Ilaria e Stella iniziano insieme un nuovo cammino, fatto di sorrisi, notti insonni e gioie. E i fan dei Negramaro, da sempre affezionati anche al lato più intimo del loro frontman, non possono che unirsi virtualmente a questo momento di festa.

