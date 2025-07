Giorgia, la replica gelida alla bordata di Donatella Rettore: “Io copia di Whitney Houston? Mi ha ferito” Dopo la stoccata della collega, che ha acceso un grande dibattito anche sui social, la Todrani ha replicato dicendosi ferita dalle sue parole: cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Donatella Rettore, oltre ad essere una cantante italiana di grande successo, è conosciuta anche per il carattere rock, frizzante, diretto e la lingua abbastanza tagliente, che l’ha spesso portata a scontrarsi con altri colleghi. Un esempio di questo è accaduto proprio di recente, quando la Rettore si è espressa in termini non totalmente positivi nei confronti di Giorgia, una delle voci italiane più belle di sempre. Dopo settimane, Giorgia ha quindi deciso di rompere il silenzio replicando alle critiche della collega nel corso di un’intervista tra le pagine del Corriere della Sera: ecco cosa ha detto.

Donatella Rettore, stoccata a Giorgia: "Di nuovo non ha portato niente"

Qualche settimana fa, la cantante Donatella Rettore si è lasciata andare a una stoccata bella e buona nei confronti della collega Giorgia. "Chi è la cantante più sopravvalutata? Giorgia. È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale", ha infatti dichiarato la Rettore nel corso di un’intervista. Le sue parole hanno immediatamente fatto il giro del web scatenando un forte dibattito e la risposta diretta di Elsa, mamma di Giorgia. "A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la Rettore) però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto). Auguri Donatella!", ha risposto piccata la donna attraverso Instagram, scatenando poi un botta e risposta con la stessa cantante.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Giorgia replica a Donatella Rettore: "A essere una copia di Whitney Houston ci metterei la firma"

A distanza di settimane, anche Giorgia ha dunque deciso di rispondere alla stoccata della Rettore. "A essere una copia di Whitney Houston ci metterei la firma! Poi certo mi ha ferito, anche se so che non si può piacere a tutti. Di Donatella ho un bellissimo ricordo, mio papà faceva il cantante e quando avevo 8 anni mi ritrovai a una cena dove c’era anche lei: ricordo questa ragazza bionda con le stelline appiccicate sugli occhi, ho passato la serata a guardarla come una dea. L’ho sempre adorata e quindi mi dispiace che lei non provi la stessa cosa", ha dichiarato Giorgia tra le pagine del Corriere della Sera, dicendosi dunque ferita dalle parole di una collega che stima e ammira da sempre.

Come risponderà Donatella Rettore alle parole dirette della cantante? Staremo a vedere, e nel frattempo non rimane che ricordare che a ottobre uscirà il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia, attualmente impegnata nel suo lungo tour in giro per l’Italia.

Potrebbe interessarti anche