Francesco Vecchi commosso, la moglie ha partorito: l'annuncio dolcissimo a Mattino 5 Federica Panicucci e lo studio di Mattino 5 aiutano il conduttore a dare la lieta notizia, introducendo il figlio di Vecchi e della caporedattrice del programma

Attimi di grande tenerezza e commozione questa mattina, durante la consueta diretta di Mattino 5. Tutto lo studio ha deciso, a suo modo, di partecipare alla celebrazione del lieto annuncio portato dal conduttore Francesco Vecchi, che da il benvenuto ad un nuovo membro della sua famiglia, che inevitabilmente si allarga ancora di più. A sostenerlo è proprio la sua conduttrice Federica Panicucci, che da una piccola spinta al collega per poter comunicare in studio e a casa la lieta notizia.

L’annuncio della gravidanza in estate

Quando venne data la notizia della gravidanza, il conduttore Francesco Vecchi fu colto un po’ alla sprovvista, poiché a dare la news non fu lui, ma una delle caporedattrici di Mattino 5. Sul finale della puntata, Mentre Panicucci chiamava il collega per ringraziare tutta la squadra di produzione, Lucia Bucolo ha colto l’occasione per fare gli auguri al conduttore per l’imminente paternità, dicendo: "Quest’anno a Mattino 5 ci sono state tante nascite. Voglio fare gli auguri a tre mamme che hanno già avuto i loro bambini. Ce ne saranno altre due che diventeranno neo mamme nelle prossime settimane. E forse ci sarà anche un papà nuovo", indicando il conduttore. Vecchi è parso colto molto di sorpresa e in imbarazzo, infatti a risposto con un semplice "No comment", non sapendo giustamente come sviare la domanda". Francesco Vecchi e la moglie e collega Tina La Loggia, sposata nel 2020 a Palermo, hanno già un primo figlio, Enrico.

Vecchi commosso per la nascita del figlio

Tornando all’annuncio di oggi, notiamo invece il conduttore molto più disteso ed emozionato, felice di condividere col pubblico la notizia, annunciando la nascita del suo secondogenito. Vecchi si fa aiutare dalla collega Federica, che in apertura di puntata ha detto al neo padre: "Francesco, vedo che hai una luce diversa negli occhi. Prendiamoci qualche istante per dirlo. Vuoi dirlo tu?". "Sì. Mi fa molto piacere condividere con te e con chi ci segue questa notizia che ha riempito il cuore di gioia mia e di mia moglie Tina. È nato Paolo ieri, il mio secondogenito. Questa è la foto della sua manina. È stata una gioia immensa, ho sentito il cuore che si espandeva per fare spazio a tutto l’affetto che merita questi 3 chili e 300 grammi di bimbetto". "È un bel bimbetto, Tina ci sta guardando", Conferma Federica Panicucci. Tina è infatti una collega di entrambi. Giornalista siciliana trasferitasi a Milano, è attualmente caporedattrice proprio di Mattino 5, lavorando quindi nel dietro le quinte dello show.

