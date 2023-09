Federica Sciarelli colpisce ancora: nuovo ritrovamento in diretta a "Chi l'ha visto?" Nella puntata andata in onda ieri, la conduttrice ha contribuito al ritrovamento di Gioacchino, scomparso da Caserta il 5 settembre: ecco com'è andata

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Un nuovo ritrovamento avvenuto a Chi l’ha visto?: nella puntata andata in onda ieri sera – mercoledì 20 settembre – Federica Sciarelli si è occupata di un nuovo caso di persona scomparsa, e ancora una volta è riuscita nell’impresa di ritrovarla proprio mentre era in diretta su Rai 3, grazie ad una segnalazione da parte di una spettatrice. Non è la prima volta che la conduttrice è protagonista in prima persona di ritrovamenti che hanno a che fare con i casi trattati nel suo programma: ecco cosa è successo.

Chi l’ha visto?, il ritrovamento di Gioacchino

Nel corso della puntata di Chi l’ha visto? andata in onda ieri sera, Federica Sciarelli era in collegamento con la sua inviata Raffaella Briganti, che si trovava in provincia di Caserta a casa della signora Rita. Quest’ultima è la madre di Giaocchino, un uomo di 35 anni che ha fatto perdere le sue tracce il 5 settembre. Il suo è un caso complicato e ancora pieno di interrogativi rimasti senza risposta. La sua vita procedeva nella più totale normalità: spesso si spostava in treno, partendo da Napoli per raggiungere Milano e Torino; fino a quando, nel mese di giugno, il ragazzo è stato ritrovato riverso sui binari della stazione, con il cranio completamente spaccato. Per diverso tempo Gioacchino ha lottato tra la vita e la morte, ma i medici sono riusciti a salvarlo grazie ad un delicato e complesso intervento di ricostruzione delle ossa del cranio. Al momento del risveglio, il giovane ha raccontato di non ricordare più nulla di quanto gli è accaduto, e di non sapere chi possa averlo aggredito fino a fargli rischiare la vita.

Erano trascorse soltanto poche settimane da quell’importante operazione chirurgica, ma il 5 settembre il giovane si è allontanato da casa e non ha più fatto avere sue notizie. Così la madre ha contattato Chi l’ha visto?, e Federica Sciarelli ha immediatamente lanciato un appello a tutti gli spettatori. La conduttrice ha fornito, con l’aiuto della signora Rita, alcuni elementi che rendessero riconoscibile Gioacchino, come ad esempio un cappellino che portava per nascondere le cicatrici non ancora rimarginate dall’intervento. Proprio mentre era ancora in diretta, Federica Sciarelli ha raccolto la testimonianza di una spettatrice: Gioacchino si trova in un ospedale di Milano, dove è stato ricoverato la sera di martedì 19 settembre. Grazie all’intervento di Chi l’ha visto?, dunque, la madre del ragazzo ha avuto finalmente notizie di suo figlio. Intanto, però, Sciarelli ha promesso di indagare sulla vicenda, per scoprire finalmente chi ha aggredito Gioacchino e per quale motivo.

