Fake Show: Max Giusti e l'ennesimo game show per vip (di cui non avevamo bisogno)

Ieri sera, lunedì 18 settembre, Max Giusti ha fatto il suo debutto con Fake Show – Diffidate delle imitazioni, il nuovo programma targato Rai 2 che promette di riportare in televisione il magico mondo delle imitazioni, con tanti ospiti speciali e giochi che abbiano al centro l’arte di vestire i panni di qualcun altro. Uno show, tuttavia, che non si può definire esattamente innovativo e coinvolgente: scopriamo com’è andata la prima puntata.

Ciò che colpisce di Fake Show è che si tratti, proprio come è evidente dal titolo e dal claim, di un programma "finto". Ma non nel senso in cui lo intendono Max Giusti e gli autori. La prima impressione è infatti che non sia una trasmissione originale, creata per dare spazio all’arte dell’imitazione in tutte le sue forme; al contrario, dà l’idea di un format che ha brutalmente copiato le idee di diversi altri programmi, unendoli per formare uno show che ha ben poco di autentico e di entusiasmante. Fake Show si è aperto con una lunga autocelebrazione del conduttore, che con un monologo iniziale ha raccontato tutta la sua carriera lasciandosi andare ad alcune delle sue imitazioni più famose, ma anche trite e ritrite. Il vero problema di questo programma, però, è il format: bastano pochi minuti di trasmissione e la presentazione degli ospiti (i PanPers, Francesca Manzini, Rossella Brescia, Valeria Graci, Filippo Bisciglia, Peppe Iodice) per capire che si tratta dell’ennesimo game show in cui i protagonisti sono i vip, che si mettono in gioco in una serie di prove dai risultati a dir poco discutibili.

Nulla che non si sia già visto in altri programmi, dunque. E in particolare a Stasera tutto è possibile, lo show di Stefano De Martino dal quale Fake Show sembra aver attinto a piene mani. Ma non solo. Il gioco "La senti questa voce", per esempio, non è altro che la riproposizione di una delle prove di Name that Tune di Tv8; i momenti di imitazione da parte di persone comuni hanno molto a che fare con Tale e Quale Show, e in particolare con la versione nip Tali e Quali. O ancora "Indovina chi canta" è evidentemente ispirato ad un famosissimo trend di TikTok. Insomma, comunque la si guardi, la prima puntata di Fake Show – Diffidate dalle imitazioni si è rivelata un vero e proprio flop. E lo dimostrano anche gli ascolti: la serata di ieri ha registrato il 5,1% di share, posizionandosi all’ultimo posto rispetto alle altre principali reti Rai e Mediaset. Lo stesso malcontento si è registrato anche sui social, dove il pubblico ha commentato tutt’altro che positivamente il nuovo programma di Max Giusti, chiedendo a gran voce il ritorno di Stasera tutto è possibile (definito "l’originale").

