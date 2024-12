Eva Grimaldi, chi è la moglie Imma Battaglia: l'ex Licia Nunez, il presunto tradimento e l'amore con l'attrice L'attivista e l'attrice sono convolate a nozze nel 2019 e questo sarà il secondo Natale che passeranno divise a causa del Grande Fratello.

Eva Grimaldi è pronta a tornare al Grande Fratello. Dopo l’esperienza nel reality fatta nel 2021, come concorrente del GF Vip 6, questa sera, lunedì 16 dicembre 2024, l’attrice varcherà di nuovo la Porta Rossa del loft, per prendere parte alla 18esima edizione dello show. Esattamente come accadde anni fa, anche questa volta Eva entrerà nella Casa sotto Natale: "È il mio primo Natale lontano dai miei – raccontava a Chi – . Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre , per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste". E in effetti anche queste feste Eva Grimaldi e Imma Battaglia le passeranno separate: le due sono convolate a nozze il 19 maggio 2019, con una cerimonia ufficiata da Monica Cirinnà, prima firmataria delle leggi sulle unioni civili. L’attrice e l’attivista, però, si conoscono dal 2008, quando ancora la prima era sposata con l’imprenditore Fabrizio Ambroso, da cui ha poi divorziato nel 2013.

Imma Battaglia, chi è la moglie di Eva Grimaldi: il lavoro e la carriera

Imma Battaglia nasce a Portici, in provincia di Napoli, il 28 Marzo 1970. Dopo essersi laureata in Matematica alla Federico II di Napoli, si è trasferita a Roma dove ha iniziato a battersi per i diritti della comunità LGBTQ+. L’attivista è stata presidente della Comunità Omosessuale dal 1980 fino al 2000 e nel 1994 è stata una delle organizzatrici del primo Gay Pride in Italia. Il 2009 è l’anno in cui è scesa in politica, candidandosi con Sinistra e Libertà alle Elezioni politiche per le Europee, venendo poi eletta nel 2013 a Roma come consigliere comunale.

La vita privata di Imma Battaglia: l’ex Lica Nunez e il presunto tradimento

Della vita privata di Imma Battaglia sono note due relazioni importanti. La prima è quella con l’attrice e modella italiana Licia Nunez, durata sette anni. Le due si lasciarono in malo modo, e Nunez rinfacciò all’attivista di averla tradita: il confronto tra loro andò in diretta nel 2020 durante il GF Vip, reality in cui l’attrice partecipò come concorrente. Alle accuse Battaglia risposte sostenendo che la loro storia d’amore era già chiusa da tempo, molto prima dell’incontro con Eva Grimaldi. Il secondo grande amore di Imma è proprio quello nato con Eva, conosciuta al Gay Village nel 2008, quando ancora l’attrice veneta era sposata con Fabrizio Amoroso. "Ero con il mio ex marito e conobbi Imma e la sua fidanzata", raccontava al Corriere della Sera Grimaldi. L’amore tra loro, sbocciò più tardi e nel 2019 le due sono convolate a nozze.

Il coming out di Eva Grimaldi e i suoi ex: da Lele Mora a Vittorio Sgarbi, passando per Benigni, Gabriel Garko e Fabrizio Ambroso

L’amore tra Imma Battaglia ed Eva Grimaldi è stato ufficializzato durante la 12esima edizione de L’Isola dei Famosi. Da tempo il gossip sulle due impazzava, ma il coming out dell’attrice veneta arrivò dall’Honduras, dove l’attivista era approdata per portare il suo sostegno all’allora naufraga. Prima della relazione con Imma, però, Eva (all’anagrafe Milva Perinoni) ha riempito le pagine dei giornali con le sue precedenti relazioni: dal flirt con Roberto Benigni, svelato a Belve, passando per Lele Mora e il matrimonio finito con l’imprenditore Fabrizio Ambroso.

Ma di sicuro, quello che ha fatto più parlare, è stato il fidanzamento con Gabriel Garko, durato dal 1997 al 2001. Anni dopo, però, la notizia choc: il loro amore era stato creato a tavolino. Successivamente al coming out dell’attore al Grande Fratello, si venne a sapere che la storia tra loro era solo una copertura: "La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio", raccontava al settimanale Chi, lasciando intuire che nonostante tutti il legame con Garko fosse forte e ancora oggi l’affetto tra loro è profondo.

