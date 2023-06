Eros Ramazzotti è innamorato: la dedica social alla fidanzata Dalila Gelsomino Il cantante, da poco diventato nonno, è uscito allo scoperto: ha condiviso sui social uno scatto che lo ritrae insieme alla nuova compagna.

Già da diverso tempo si vociferava di un nuovo amore per Eros Ramazzotti. Il cantante, da poco diventato nonno, era finito al centro del gossip per una presunta relazione con una donna più giovane, e ora sembra aver deciso di uscire allo scoperto. Ha infatti pubblicato sulle sue pagine social una foto che lo ritrae insieme alla compagna, Dalila Gelsomino, con tanto di dedica romantica.

Eros Ramazzotti e la dedica alla nuova compagna

La foto è comparsa tra le stories che Eros Ramazzotti ha pubblicato sulla sua pagina Instagram, dove quotidianamente documenta le sue vacanze in Messico con la nuova fidanzata, Dalila Gelsomino. I due, che fanno coppia fissa da ormai diverso tempo, erano sempre stati decisamente riservati riguardo la loro relazione, mantenendosi quanto più possibile lontani da occhi indiscreti. Ora, però, il cantante ha deciso di rendere pubblica la propria storia d’amore, condividendo un selfie nel quale compare insieme alla compagna con una dedica. "La vita è bella come te", ha scritto Ramazzotti a corredo della foto. La scelta di trascorrere le vacanze in Messico, quindi, non è casuale: Dalila Gelsomino vive infatti nel Paese sudamericano dal 2016, quando vi si è trasferita per motivi di lavoro. Proprio per questo il cantante – che aveva già un legame speciale con il Sud America, dove è seguitissimo (non per niente ha tradotto in spagnolo moltissime sue canzoni – aveva raccontato di voler passare sempre più tempo in Messico.

Chi è Dalila Gelsomino

A differenza delle passate relazioni di Eros Ramazzotti, la nuova compagna Dalila Gelsomino non fa parte del mondo dello spettacolo. Nata a Milano, ha frequentato il liceo classico Beccaria, per poi studiare Economia e gestione dei Beni Culturali all’Università Cattolica della sua città. Alla fine degli studi, ha deciso di cambiare vita e trasferirsi in Messico, dove vive dall’ormai lontano 2016, dove lavora nel campo immobiliare. Ecco quindi svelato il mistero per cui Eros Ramazzotti trascorre più tempo del solito in Sud America; per la coppia, infatti, la distanza non sembra essere un problema. Così come la differenza di età: il cantante, alla soglia dei 60 anni, ha infatti 26 anni più della compagna, nata nel 1989.

