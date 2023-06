Aurora Ramazzotti, tutina del figlio con dedica al "Nonno Eros" Fan letteralmente conquistati dal nuovo outfit del piccolo Cesare, un regalo graditissimo sia dai genitori che dallo stesso Ramazzotti, vero protagonista.

La zia di Mattia Stanga, noto comico di TikTok, ha regalato al piccolo Cesare Augusto, nato circa tre mesi fa dalla relazione tra Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza, un body veramente originale e con una scritta molto particolare che sicuramente farà piacere a nonno Eros. Ecco di cosa si tratta.

Il body che ha conquistato i fan

Aurora Ramazzotti ha voluto condividere attraverso le sue Instagram Stories il nuovo speciale body del figlio Cesare. Non una tutina come le altre, bensì un body bianco con la foto di Eros Ramazzotti e la scritta: "Ho il nonno più bello del mondo". Un regalo che è piaciuto tantissimo non solo alla famiglia ma anche ai fan di Aurora e di Eros, letteralmente conquistati dalla nuova tutina in onore di un nonno speciale (senza nulla togliere a Michelle Hunziker, ovviamente).

La coppia tiene molto alla propria riservatezza e, almeno per il momento, la scelta comune è quella di non pubblicare sui social il viso del piccolo Cesare. Questo ovviamente per proteggerlo dai lati più negativi del web. Aurora però ci tiene comunque a condividere la sua nuova vita da mamma con le persone che la seguono da sempre sui social, e spesso pubblica quindi immagini del figlio senza mostrarne il viso. La foto nel nuovo body era dunque d’obbligo, e nonno Eros ne sarà sicuramente felice e orgoglioso.

Aurora Ramazzotti e le polemiche per l’allattamento

Un regalo che ha donato qualche sorriso in famiglia dopo le polemiche piombate su Aurora in merito all’allattamento del figlio Cesare. Aurora aveva infatti detto apertamente sui social di aver smesso di allattare il figlio al seno, e il web si era scatenato in una pioggia di critiche. In molti l’hanno accusata di non essere una buona madre a causa di questa scelta e Aurora si è ritrovata, in un momento già di per sé delicato, a dover dare addirittura spiegazioni a sconosciuti in merito a questo.

Aurora, in una "conversazione" con il figlio postata sui social, ha infatti risposto: "Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno? La mamma non aveva più latte ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n’era più, le avevi prosciugato tutto. Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede. Pensa che ci sono mamme a cui non viene proprio il latte. Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno. Non è che tutti ce l’hanno, ogni esperienza è valida, non bisogna criticare le mamme per le scelte che fanno e soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti".

