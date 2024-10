Eros Ramazzotti 'cancella' l'ex Dalila Gelsomino e pensa a Michelle Hunziker: la frase tenerissima Il cantante ha rotto il silenzio dopo lo sfogo della sua ormai ex compagna e ha detto la sua sulla vicenda: “Sono molto sereno”. Poi il commento sull’ex moglie

Eros Ramazzotti dice la sua. Dopo lo sfogo della sua ormai ex compagna Dalila Gelsomino, che ha commentato con amarezza la recente rottura della coppia, il cantante ha rotto il silenzio e ha parlato di quanto successo. In un’intervista al settimanale Oggi, infatti, Eros ha raccontato la sua verità sull’amore giunta al capolinea, dedicando anche parole d’affetto nei confronti dell’ex moglie Michelle Hunziker, supporto umano fondamentale in ogni momento della sua vita. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Eros Ramazzotti sulla rottura con Dalila Gelsomino

Dopo due anni di relazione, la storia d’amore tra Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti è giunta al capolinea. Le cose sembravano andare a gonfie vele, ma qualcosa si sarebbe rotto durante la scorsa estate. "Sono stati mesi di grande dolore e di interminabile silenzio" ha dichiarato poche settimane fa sui social l’ex modella e oggi organizzatrice di eventi, non nascondendo tutto il suo disappunto: "Io ed Eros non eravamo più felici". In un primo momento il cantante romano ha preferito non commentare la vicenda, limitandosi a qualche frecciatina indiretta rivolta con ogni probabilità alla sua ormai ex compagna: "La rabbia prolungata danneggia il fegato".

A mente fredda, in un’intervista al settimanale Oggi, Eros Ramazzotti ha rotto il silenzio e parlato per la prima volta della separazione, senza tuttavia sbilanciarsi troppo e anzi liquidando in fretta quanto accaduto: "Sono molto sereno. Non ho altro da dire" ha spiegato il cantante.

Le parole d’affetto e il rapporto con Michelle Hunziker

Stando a quanto ipotizzato dal magazine Oggi all’origine della rottura tra Dalila Gelsomino ed Eros Ramazzotti ci sarebbe stata una terza persona. Eros Ramazzotti, tuttavia, non ha avuto dubbi, ribadendo che una delle persone più importanti della sua vita rimane Michelle Hunziker. I rapporti con l’ex moglie – com’è noto – sono sempre rimasti ottimi (i due sono anche andati in vacanza insieme in montagna recentemente) anche dopo la separazione del 2002 e il divorzio del 2009, anche e soprattutto dopo l’arrivo del nipotino Cesare, che la figlia Aurora ha avuto lo scorso anno. "È per me famiglia e sarà sempre un pilastro delle mie giornate" ha spiegato Eros parlando di Michelle, con cui sta condividendo la sua nuova vita da nonno e sulla quale può sempre contare nei momenti di sconforto.

