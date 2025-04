Diego Abatantuono, stoccata al veleno contro Paolantoni. Cosa ha detto l’attore al Tavolo di Fazio Il comico e attore, nella serata di ieri, è intervenuto con un commento 'affilatissimo' nei confronti del collega. E non è certo la prima volta che gli accade. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Diego Abatantuono ha lanciato una stoccata, piuttosto pesante, al collega comico Francesco Paolantoni. Il contesto era quello del Tavolo di Che Tempo Che Fa, nella serata di ieri (13 aprile 2025). E mentre Fabio Fazio era impegnato a coinvolgere i due ospiti in un gioco di innocenti battute, Abatantuono ha pensato bene di uscirsene con un commento ‘affilatissimo’, rimarcando in sostanza la mancanza di capacità comiche di Paolantoni. Non ci sono state repliche, dall’altra parte. Ma d’altronde non è la prima volta che l’attore si lascia scappare frasi di questo tipo, senza filtri né particolare rispetto per l’interlocutore. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Diego Abatantuono, la stoccata contro Paolantoni al Tavolo di Fazio

Nel bel mezzo di una serata come tante, al Tavolo di Fabio Fazio, l’ospite Diego Abatantuono ha rotto il silenzio con una stoccata da manuale. Il padrone di casa, infatti, aveva appena coinvolto l’attore milanese e il comico napoletano Francesco Paolantoni in un ‘gioco’ innocente e (potenzialmente) esilarante. Ma il risultato è stato meno divertente del previsto.

Fazio ha fatto prima un indovinello: "Cosa fa un astronauta dal dentista?". Al quale Paolantoni ha risposto con una battuta (un po’ fiacca, a dirla tutta): "Scappa a razzo". Ed è qui che si è poi inserito Diego Abatantuono, che ha corretto il collega fornendo ai telespettatori la risposta corretta al quesito di Fabio Fazio: "La capsula!". A seguire, l’attore milanese ha deciso anche di aggiungere un appunto al veleno per il malcapitato Paolantoni.

"Lui fra quelli che non fanno ridere è quello che ha più successo in assoluto", ha sentenziato Abatantuono, "ca**o, non ho mai visto uno che non succede niente e ha così tanto seguito". Una stoccata, questa, che ha lasciato l’intero Tavolo di Che Tempo Che Fa a bocca aperta. Mentre Francesco Paolantoni cercava il modo di mandare giù il rospo. Magari consolandosi con il fatto che Diego Abatantuono, come si sa, ha fatto di certe uscite ‘scorrette’ una parte integrante del suo repertorio di comico.

Le precedenti ‘uscite’ al veleno di Abatantuono

Insomma, con ogni probabilità non c’era cattiveria nelle parole di Abatantuono. Solo una naturale abitudine a colpire duro, con qualche scorrettezza qua e là. E infatti non è la prima volta che assistiamo a scene del genere. Anche di recente – parliamo del gennaio scorso – Diego Abatantuono era entrato a piè pari nello studio della trasmissione Champions Night su Tv8. Dopo l’uscita di Zambrotta su un giocatore del Milan – "Leao è salito in cattedra", aveva detto – Diego aveva replicato con un secco "Ma quale cattedra, che fanno tutti schifo?".

Lungi dall’offendersi, dunque, Francesco Paolantoni potrà consolarsi pensando che in fondo, lui, è solo l’ultima delle ‘vittime’ di un comico politicamente scorretto di professione. E se proprio al napoletano l’uscita non fosse andata giù, avrà il pieno diritto di replicare con altrettanto veleno (pur nei limiti della normale educazione, è ovvio).

