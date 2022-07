Su Real Time il documentario sul matrimonio di Damiano Carrara Il pasticcere di Bake Off Italia e la sua compagna si sono finalmente detti sì: il racconto del loro giorno più bello sbarca in tv il 29 luglio

Lo abbiamo conosciuto nei panni di giudice di Bake Off Italia, dove è sbarcato nel 2017. Ma ora Damiano Carrara è diventato una vera e propria star della tv, oltre ad essere ovviamente uno dei pasticceri più amati d’Italia. Un successo che, ormai, sembra inarrestabile, che lo ha portato a diventare uno dei volti di punta di Real Time. E sarà proprio la rete Discovery a trasmettere un documentario che racconta il matrimonio da favola tra Damiano Carrara e Chiara Maggenti, la sua compagna storica.

Il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Da sempre molto riservato riguardo alla sua vita privata, tanto da tenere segreta per anni la propria relazione, Damiano Carrara ha poi scelto di condividere tramite i social network i momenti più importanti (e romantici) della sua storia d’amore con Chiara Maggenti, diventata general manager dell’Atelier Damiano Carrara, la pasticceria che lo chef ha aperto a Lucca. Proprio la città toscana, di cui entrambi sono originari, è stata la location del matrimonio, celebrato il 9 luglio nella Basilica di San Frediano. Gli sposi sono infatti finalmente riusciti a coronare il loro sogno, dopo essere stati costretti a rimandare le nozze prima a causa della pandemia di Covid-19, e poi per un incidente domestico che ha coinvolto Chiara (nel 2021 una brutta caduta dalle scale l’ha costretta a letto per diverso tempo).

Damiano Carrara, il matrimonio diventa un documentario

E, ora che sono finalmente marito e moglie, Carrara e Maggenti hanno deciso di raccontare il loro giorno più bello in un documentario, intitolato Il matrimonio di Damiano e Chiara, che andrà in onda il 29 luglio in prima serata su Real Time. Un racconto inedito delle emozioni che gli sposi hanno vissuto insieme alle loro famiglie e ai loro amici più stretti (e al loro cagnolino Paco) prima a Lucca e poi nella meravigliosa cornice dell’Antico Borgo Valle di Badia, a Pisa, dove si è tenuto il ricevimento. Un grande salto per il pasticcere che, come ha dichiarato più volte, ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dai riflettori. Ma ora anche per lui è arrivato il momento di uscire allo scoperto e condividere con tutti i suoi fan la gioia di un momento speciale come quello del suo matrimonio. D’altronde, lo aveva già deciso poco dopo aver fatto la proposta a Chiara: "Ha detto si! Sapete che amo condividere con voi tutti i miei traguardi, le creazioni, le scoperte e le gioie che questo lavoro mi regala. Al contrario sono sempre stato molto riservato sulla mia vita privata, proteggendola e lasciandola fuori dai social o dagli schermi tv. Adesso però ho voglia di far conoscere a voi che siete parte del mio quotidiano e che mi seguite, anche questa parte di me, di farvi conoscere Chiara, questa famiglia che sta nascendo e che è ad un passo da uno dei momenti più belli…in fondo amare ed essere amati è la felicità più grande che la vita ci possa regalare", scriveva su Instagram poco più di un anno fa.

