Claudio Bisio in crisi con la moglie per colpa di un collega: chi è Tutti i dettagli sul celebre sequel di Benvenuti al Sud, dal cast stellare all'inaspettato cameo, passando per i tributi a film e canzoni molto celebri.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Due anni dopo gli eventi di Benvenuti al Sud, i lavoratori delle Poste Italiane Alberto Colombo (Claudio Bisio) e Mattia Volpe (Alessandro Siani) sono tornati alla loro vita. Il primo dopo la sua ripartenza vive e lavora a Milano, come direttore di un ufficio postale, e cerca di accontentare moglie e capo. Il secondo invece abita e lavora ancora al Sud, come postino e impiegato nella sua Castellabate, e, pur avendo cambiato carattere, soggiorna ancora in casa della madre con la moglie Maria e il piccolo figlio Edinson. Lasciato dalla moglie perché fatica ad affrontare le sue responsabilità, Mattia si trova a doverle dar prova di essere cresciuto, per farlo si fa trasferire per lavoro, dimostrandole di avere spirito imprenditoriale, ma le cose non vanno come previsto e quella che doveva essere una finta finisce per diventare un vero trasferimento nell’ufficio controllato da Alberto a Milano. Intanto il personaggio di Bisio si trova in serie difficoltà: in crisi con la moglie e sul punto di essere lasciato su due piedi per la sua assenza in famiglia, riceve ulteriori impegni lavorativi, proprio quando aveva promesso avrebbe trascorso almeno i weekend con moglie e figlio. I due amici trovano una soluzione, scambiandosi il lavoro di responsabile e quello di postino. Questa esperienza farà crescere entrambi: Mattia scoprirà di saper gestire le proprie responsabilità, e Alberto ritroverà il piacere di poter dedicare del tempo alla famiglia.

Benvenuti al Nord va in onda stasera stessa, alle 21:00 su Cine 34. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche