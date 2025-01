Chiara Ferragni incinta, le voci sulla gravidanza continuano: "Un'ora dall'ostetrica". Cosa disse Corona Dopo lo scoop di Fabrizio Corona, ora l'imprenditrice digitale è stata paparazzata alla Clinica Mangiagalli, la stessa dove è nata la sua piccola Vittoria.

"Oggi ho una profezia per voi, non sbaglio, segnatevi la data". Queste le parole di Fabrizio Corona agli inizi di dicembre 2024, quando lanciò la bomba su un prossimo (presunto) annuncio di gravidanza da parte di Chiara Ferragni. Ora, a dare man forte a quell’indiscrezione, arriva uno scoop del settimanale Oggi, che ha paparazzato l’imprenditrice digitale alla Clinica Mangiagalli di Milano, la stessa dove è nata la piccola Vittoria. "Chiara si è trattenuta per oltre un’ora in clinica", ha scritto il magazine pubblicando le foto dell’influencer che arrivava nella struttura scortata dalle sue guardie del corpo. Inoltre, stando alle fonti citate, e vicine a Ferragni, pare non sia un mistero per nessuno che l’ex di Fedez e Giovanni Tronchetti Provera desiderino mettere su famiglia.

Chiara Ferragni paparazzata dall’ostetrica: potrebbe essere incinta

Per oltre un’ora Chiara Ferragni è stata alla Clinica Mangiagalli di Milano, quella specializzata in ostetricia e la stessa dove il 23 marzo del 2021 è nata la sua secondogenita Vittoria. A immortalare l’influencer è stato il settimanale Oggi, che l’ha avvistata prima di entrare nella struttura con le sue guardie del corpo, e per tutti è un chiaro segnale che potrebbe confermare le voci su una presunta gravidanza. Un’indiscrezione, questa del magazine, che arriva quasi un mese dopo dalla profezia di Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi, in una delle sue tante chiacchierate a Gurulandia, aveva annunciato che presto l’imprenditrice e il neofidanzato Giovanni Tronchetti Provera, avrebbero annunciato l’arrivo di un bebè. "Come avete visto adesso Chiara sta con Giovanni Tronchetti Provera. Dopo Fedez adesso sta con lui", aveva spiegato il fotografo nel podcast, per poi aggiungere:

Oggi ho una profezia per voi, non sbaglio, segnatevi la data. Entro aprile del 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno di aspettare un bambino. Aprile 2025! Accetto qualsiasi scommessa e non ritratterò mai questa profezia, è così, è non mi rimangio nulla.

