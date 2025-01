Chiara Ferragni, maxi-anello al dito e la mossa di Tronchetti Provera: "Un passo verso l’altare" L'influencer è stata paparazzata in Svizzera in compagnia del nuovo fidanzato. E un particolare sulla mano sinistra non è passato inosservato. Ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni fa sul serio. Da quando si è fidanzata con Giovanni Tronchetti Provera, l’influencer cremonese sembra aver voglia di bruciare davvero le tappe. Si era parlato più volte di un possibile figlio in arrivo – qualcuno ricorderà la ‘profezia’ di Fabrizio Corona – e più di una volta l’ex di Fedez aveva sfoggiato al dito un anello sospetto. Ora arriva l’ennesimo indizio, forse decisivo, grazie a una foto ‘rubata’ dal settimanale Oggi. Chiara e Giovanni sono stati paparazzati in Svizzera, e uno scatto in particolare mostra un nuovo anello all’anulare della mano sinistra della Ferragni. Che sia questa la volta buona? Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, l’anello sospetto e lo ‘zampino’ di Tronchetti Provera

Dopo un 2024 a dir poco turbolento, Chiara Ferragni ha ritrovato la ‘pace dei sensi’ grazie al suo nuovo compagno. Giovanni Tronchetti Provera, 41enne erede di Casa Pirelli, è diventato la dolce metà dell’influencer, mentre l’ex marito Fedez si barcamena ancora tra dissing inutili e frequentazioni più o meno superficiali. E il rapporto tra Chiara e Giovanni, iniziato piuttosto in sordina, si è consolidato in fretta a cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio di quest’anno. Tanto da far sperare i fan in un annuncio imminente.

Il primo a sganciare la ‘bomba’ era stato Fabrizio Corona, che ai microfoni del podcast Gurulandia si era reso protagonista di una clamorosa profezia. "Oggi ho una profezia per voi, non sbaglio, segnatevi la data", aveva sentenziato l’ex paparazzo, "entro aprile del 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno di aspettare un bambino. Aprile 2025! Accetto qualsiasi scommessa e non ritratterò mai questa profezia, è così, e non mi rimangio nulla". Ma siccome Corona non è nuovo a questo tipo di ‘sparate’, in pochi hanno preso sul serio l’uscita. Niente figlio in arrivo, dunque, anche se è rimasto aperto uno spiraglio altrettanto interessante.

Come testimoniano infatti le immagini pubblicate su Oggi, non è da escludere che Provera abbia già chiesto la mano di Chiara. Lo fa pensare un scatto in particolare, che mostra l’influencer al settimo cielo mentre sfoggia un anello inedito all’anulare sinistro (non un posto qualunque, insomma). L’unico dubbio: l’anello, che è un serpente brillante e parecchio appariscente, sembrerebbe un po’ troppo ‘rock’ come regalo di fidanzamento. Insomma non ricorda per niente i classici anelli eleganti e raffinati. Il settimanale Oggi, comunque, presenta il fatto come (quasi) assodato. "Un piccolo passo dal gioielliere. Un grande passo verso l’altare", si legge sulla rivista a questo proposito. Ma l’unica certezza matematica, adesso, possono fornircela soltanto i diretti interessati.

