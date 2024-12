Chiara Ferragni aspetta un bambino? Il dettaglio scatena la reazione dei social: “Incinta o…” L’influencer cremonese è tornata a postare foto delle sue vacanze di in montagna alimentando la curiosità dei fan, tra critiche e ipotesi di gravidanza

Chiara Ferragni è incinta? Da quando Fabrizio Corona ha lanciato il rumor (o, meglio, la sua "profezia") le voci di una nuova gravidanza si stanno intensificando, tra chi è già sicuro, chi sta facendo il conto alla rovescia e chi è a caccia del dettaglio giusto per averne la certezza. Dopo la rottura con Fedez l’influncer cremonese ha ritrovato l’amore e la serenità al fianco del suo nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera e – secondo molti – i due sarebbero già pronti a diventare genitori. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il corpo di Chiara nasconderebbe già un indizio a riguardo. Scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni incinta?: le foto sui social fanno discutere

La scorsa settimana Fabrizio Corona si è detto sicuro: Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera annunceranno presto di aspettare un bambino. Secondo l’ex re dei paparazzi l’influencer cremonese sarà pronta a rivelare la sua gravidanza entro la primavera del 2025, ma per i fan ormai è caccia al dettaglio "leak" che possa tradire Chiara e rivelare la sua nuova gravidanza (la terza dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Fedez).

Nel weekend Chiara Ferragni – come raccontato sul suo profilo Instagram – è andata a trascorrere alcuni giorni di relax in montagna a Courmayeur, in Valle D’Aosta. "Mountains love forever" ha scritto l’imprenditrice digitale, che ha condiviso vari scatti di questa vacanza in un post. Nelle foto la si può vedere in sauna, nella neve, a tavola e nuovamente in esterno; ai follower più attenti, tuttavia, non è sfuggito un dettaglio.

La reazione del web e dei social

Stando a quanto ipotizzato da alcuni fan nei commenti, dunque, sembrerebbe che le forme e le curve di Chiara Ferragni siano leggermente aumentate. "Incinta o seno rifatto" si legge tra i commenti, dove in molti sono pronti a scommettere e dare ragione a Fabrizio Corona (anche durante le scorse gravidanze l’influencer aumentò nelle sue forme, come ricordava ironicamente Fedez) su un terzo figlio in arrivo. Non mancano, come sempre, anche le critiche, tra chi non apprezza che Chiara metta in mostra le sue forme a temperature montane con una nuova (presunta) gravidanza in corso e chi, più in generale, attacca l’imprenditrice per avere ripreso la sua vita "normale" (tra vacanze sponsorizzate e infiniti cambi d’outfit) dopo aver ritrovato la stabilità con Giovanni Tronchetti Provera.

