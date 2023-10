Chi l’ha visto, dalla scomparsa di Kata alla morte di Pierina: anticipazioni Nuova puntata con Federica Sciarelli pronta a raccontare tutte le novità sui principali casi italiani di sparizione e omicidio. Ecco cosa vedremo stasera.

Questa sera, mercoledì 11 ottobre, nuovo appuntamento settimanale con Chi l’ha visto? Il programma di Federica Sciarelli che ha fatto dell’investigazione il suo marchio di fabbrica. Anche questa sera verranno affrontati i casi di cronaca più attuali tra sparizioni e omicidi ancora irrisolti. Così come verranno trattate segnalazioni di persone in difficoltà e richieste di aiuto per ritrovare persone scomparse. Vediamo qualche anticipazione in più di ciò che vedremo stasera.

Chi l’ha visto? Anticipazioni 11 ottobre

Nella puntata di questa sera verrà approfondito il caso di Kataleya Chicllo Alvarez, la bambina scomparsa dall’hotel Astor di Firenze nel pomeriggio del 10 giugno. Cosa è successo a Kata? Al momento si parla di ben cinque indagati per sequestro di persona a scopo di estorsione. La realtà in cui Kata viveva era molto complicata e al momento sono ancora in corso gli sgomberi e i sopralluoghi all’interno dell’hotel. L’ultimo luogo dove Kata è stata vista prima della sparizione. Questa sera vedremo l’appello disperato della mamma a quattro mesi esatti dalla scomparsa ed esclusive immagini e dichiarazioni di una donna che potrebbe aver visto il momento del rapimento.

E poi la misteriosa scomparsa di Alessandra Ollari, la donna benestante di 53 anni che viveva a Parma con il compagno, scomparsa lo scorso 29 giugno, giorno dal quale non si hanno più sue notizie. L’ultimo ad averla vista è stato proprio il fidanzato Ermete Piroli, compagno con cui stava da ben 15 anni ma che non aveva mai presentato a nessuno. Secondo l’uomo, Alessandra sarebbe uscita per fare la spesa, e da quel momento di lei non si è saputo più nulla. Questa sera nuove testimonianze e documenti inediti.

E ancora, in diretta da Rimini, per la morte di Pierina Paganelli, la donna 78enne accoltellata e ritrovata morta nell’androne del palazzo. Al momento si indaga nella sua famiglia considerando che poco tempo prima anche il figlio aveva subito un "particolare" incidente. Il figlio della vittima non è stato investito ma massacrato di botte? Un responsabile per tutti e due i gravissimi episodi? Questa sera vedremo novità sul caso. E come sempre non mancheranno gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Dove e quando vedere Chi l’ha visto?

La nuova puntata di Chi l’ha visto? andrà in onda questa sera, mercoledì 11 ottobre, in prima serata alle ore 21.20 su Rai 3. La diretta sarà visibile anche sulla piattaforma RaiPlay e il programma potrà poi essere visto anche on demand.

