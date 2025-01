Che Tempo Che Fa, Fazio ancora assente: Nove lo rimpiazza con un pezzo grosso Oggi domenica 5 gennaio 2025 in prima serata spazio allo show di Giorgio Panariello “La Favola Mia”: ecco quando tornerà in onda CTCF

Ancora vacanze per Fabio Fazio. Oggi domenica 5 gennaio 2025, infatti, Che Tempo Che Fa non andrà in onda. Per la prima puntata del 2025 bisognerà aspettare: lo storico talk show tornerà in prima serata su Nove a partire dal prossimo 19 gennaio. Stasera spazio a un altro "big" della tv italiana con Giorgio Panariello e il suo show La Favola Mia, con il quale il comico toscano ha celebrato i suoi trent’anni di carriera. Scopriamo tutti i dettagli.

Che tempo che fa non va in onda oggi 5 gennaio su Nove

In "vacanza" dallo scorso 22 dicembre, oggi domenica 5 gennaio 2025 – come anticipato – Che Tempo Che Fa non andrà in onda. Il talk show di Fabio Fazio si è concluso con l’intervista a Richard Gere dell’ultima puntata andata in onda prima di Natale per poi prendersi una lunga pausa invernale che finirà solo tra due settimane. Per il primo appuntamento del nuovo anno 2025, infatti, bisognerà attendere domenica 19 gennaio 2025, quando il programma tornerà in pianta stabile in prima serata su Nove. Affiancato dalla sua immancabile "spalla" Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck , Fabio Fazio tornerà protagonista e al timone del programma e dell’iconico tavolo con le nuove puntate fino alla fine della stagione televisiva, pronto a battagliare con Sigfrido Ranucci e Report nella sfida a distanza degli ascolti tv. L’appuntamento rimarrà, come di consueto, a partire dalle 19:30 su Nove.

Giorgio Panariello – La favola mia oggi in prima serata

Con CTCF ancora in pausa, stasera andrà in onda Giorgio Panariello – La favola mia. Oggi domenica 5 gennaio 2025 su Nove ci sarà infatti il comico e attore toscano, che – dopo il rinvio del 2020 a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19 – nel 2023 ha festeggiato con questo show i 30 anni di carriera e i 60 anni d’età con questo spettacolo, il cui titolo prende ispirazione dall’omonimo brano di Renato Zero (che verrà imitato proprio da Panariello). "Con la sua imitazione ho iniziato l’avventura nel mondo dello spettacolo e ho voluto quasi chiudere un cerchio, celebrando i miei 30 anni di carriera e i 60 anni d’età. Non potevo non ringraziare Renato" dichiarò il comico a Techeté nel 2020. Giorgio Panariello – La favola mia va in onda stasera in tv su Nove. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:30. Streaming live e on demand disponibile, come sempre, sul sito ufficiale del canale o tramite app Discovery+.

