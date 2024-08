Britney Spears al lavoro sul suo film biopic: “Maxi-accordo a otto cifre”, Brad Pitt e Margot Robbie beffati La cantante ha annunciato sui social un “progetto segreto” con il regista Marc Platt: Universal si è assicurata i diritti del suo libro best seller

Britney Spears è pronta a tornare. La cantante statunitense ha annunciato sui social di essere al lavoro su un "progetto segreto" al fianco del regista Marc Platt. Stando alle ultime indiscrezioni, la "principessa del pop" sarebbe pronta a sbarcare al cinema con un film sulla sua vita. Scopriamo tutti i dettagli.

Britney Spears e il nuovo progetto segreto

"Sono entusiasta di condividere con i miei fan che sto lavorando ad un progetto segreto con Marc Platt". Britney Spears ha annunciato tramite un tweet su X (ex Twitter) di essere tornato al lavoro e, a quanto pare, di essere pronta al debutto cinematografico. La cantante americana ha anche speso belle parole nei confronti del regista Marc Platt (La La Land, Wicked e vari remake live-action Disney come Aladdin, La Sirenetta e Crudelia), che la starebbe affiancando nella produzione. "Ha sempre realizzato i miei film preferiti" ha dichiarato Britney, che ha poi dato appuntamento ai propri fan: "Restate sintonizzati".

Il film sulla vita della cantante

Ma in cosa consiste tale "progetto segreto"? A cosa alludono le parole di Britney Spears? Stando a quanto rivelato da The Ankler, la Universal Pictures si sarebbe assicurata i diritti del libro best seller di Britney Spears pubblicato nel 2023 The Woman In Me, che negli USA vendette più di un milione di copie in una settimana. Secondo il portale il regista John Chu sarebbe stato arruolato per dirigere un film biopic sulla vita della cantante statunitense. "Jon M. Chu è stato incaricato di sviluppare e dirigere il film, ma sarà coinvolto anche il suo collaboratore, il produttore Marc Platt".

Dietro al film ci sarebbe una super produzione, nonché un accordo economico importantissimo. "Tra la Universal e la popstar si parla di un accordo a otto cifre, si parla di molti milioni, con i diritti anche sul vasto catalogo musicale della Spears come parte dell’accordo" svela The Ankler parlando anche della soundtrack del film e aggiungendo un interessante retroscena riguardante la produzione. "Anche Shonda Rhimes, Brad Pitt e Margot Robbie erano interessati ad ottenere i diritti del libro. Sony, Warner Brothers, Fox, Disney e Netflix erano tutte in lizza per il progetto, ma l’ha spuntata la Universal" si apprende dal sito, che aggiunge: "Sarà una cosa grandiosa, ci sono grandi investimenti".

